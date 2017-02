Balagué, crítica con la Nación

“Este año, por primera vez desde que está la ley de educación nacional, no hay apertura de paritarias nacional", dijo la funcionaria.

La ministra de Educación de la provincia, Claudia Balagué, lamentó la decisión del gobierno de Mauricio Macri de no abrir la discusión paritaria con el sector docente para negociar salarios a nivel nacional. “Esta vez, la Nación ha dejado solas a las provincias en esto”, dijo la funcionaria, tal como adelantara ayer El Litoral.



En declaraciones a la prensa, Balagué aseguró que esta situación genera “incertidumbre”, ya que la discusión nacional era tomada como referencia por todas las provincias para sus propias negociaciones. Del mismo modo, lamentó la carencia de información certera sobre el futuro del FONID (Fondo de Incentivo Docente).



“Lamentablemente no tenemos información. Este año, por primera vez desde que está la ley de educación nacional, no hay apertura de paritarias nacional. Esto genera una incertidumbre mayor en las paritarias provinciales porque ciertamente había un piso de trabajo, una negociación plateada a nivel nacional, y por supuesto, el aporte del FONID que es muy importante para todos los trabajadores de la docencia. Lamentablemente no contamos con esa referencia”, insistió.



Respecto del FONID, recordó que es necesario saber que “en todo el país hay mucha disparidad en cuanto a los salarios docentes y de alguna manera, esa paritaria nacional trataba de aunar criterios y de lograr que al menos no estén por debajo de la canasta básica y del piso que estamos necesitando para todos los docentes”.

En Santa Fe



Acerca de la negociación que comenzará la semana que viene en la provincia, ratificó -como lo adelantó el propio gobernador- que se utilizarán como referencia los datos del IPEC, que el año pasado midió una inflación anual del orden del 32%.



“Ciertamente, ésa es una referencia importante para Santa Fe. Es un índice que se hace con nuestros técnicos desde hace muchos años. Es una referencia de mucho tiempo y de mucha experiencia y va a ser parte de la negociación”, adelantó. De todos modos, aclaró que los índices corresponden a 2016, y que deben estimarse los del año en curso.



“Por supuesto que vamos a escuchar también lo que traiga cada uno de los gremios. Vamos a dialogar de manera abierta, sin piso ni techo como lo dijo el gobernador. El dato del IPEC es del año pasado y como siempre, tenemos que tratar de prever lo que puede llegar a suceder con la inflación en este 2017. Éso es lo más difícil en esta negociación”, vaticinó.



Estabilidad vs. despidos



Balagué dijo que el Poder Ejecutivo hará “el máximo esfuerzo” para garantizar el inicio normal del ciclo lectivo en marzo. Y confió en que en Santa Fe existe “una base de trabajo” importante.



“Desde que gobierna el Frente Progresista, tenemos diálogo permanente (con los gremios) y garantizamos otras reivindicaciones que los docentes pidieron durante años, como las titularizaciones, que generan estabilidad laboral. Mientras a nivel nacional se están despidiendo docentes, en la provincia estamos titularizando y dando estabilidad laboral -repitió-. Esto es una base de consenso muy fuerte y que también tiene que dar resultados aun en años difíciles como éste, impactado por el proceso inflacionario”.

Fuente: El Litoral