Qué hacer cuando no se consiguen los medicamentos

Las complicaciones no se reducen solo a la poca disponibilidad, sino que detrás puede haber otras razones, como obras sociales que no acuerdan con los laboratorios y por cuestiones comerciales no facilitan la medicación o remedios que no se comercializan en el país, lo cual requiere un procedimiento bastante tedioso cada 90 días de trámites, pedidos y autorizaciones. Situaciones que vulneran el derecho de acceso a la medicación.