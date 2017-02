Mostraba su vida de millonario en Instagram, ganó miles de seguidores y luego su secreto fue revelado

Muchas veces llegamos a pensar que conocemos muchos aspectos de la vida de una persona con solo observar sus perfiles en redes sociales. Pero no todo lo que mostramos en Internet es real y el protagonista de este experimento social es un buen ejemplo de ello.

A juzgar por las fotos de Boris Bork en Instagram, este ruso lo tenía absolutamente todo: viajaba en los mejores automóviles, comía en los mejores restaurantes, contaba con helicóptero privado y, al parecer, su cuenta corriente estaba repleta de ceros.

Este hombre se convirtió en una estrella de Instagram y todo debido a que comenzó a mostrar su vida de millonario. En apenas unas semanas y subiendo solo 30 imágenes superó los 20mil seguidores.

Sin embargo, sus imágenes escondían un gran secreto. Ni él ni su vida rodeada de lujos, por más que triunfaran en Instagram, eran reales.

En realidad, este hombre se llama Boris Kudryashov, y es un jubilado ruso cuya pensión ni siquiera llega a los 200 dólares al mes, y su exitosa cuenta de Instagram fue creada solo como un experimento.

Aquí está Boris junto a Roman Zaripov, quién pensó y organizó el experimento (esta imagen no la publicaron en Instagram). Este chico quería demostrar lo sencillo, barato y rápido que era convertir a un personaje en una sensación de Internet.

Roman buscó a una persona que pudiera pasar por millonario y cuando se lo propuso a Boris, él no tuvo ningún problema en participar.

Durante varios fines de semana, tomaron imágenes de Boris en su nueva y ficticia vida de millonario. Las fotos triunfaron desde el primer momento y el número de seguidores no dejaba de aumentar. La cuenta llegó a recibir hasta 30 mensajes diarios y algunos eran de empresas que querían que el millonario anunciara sus productos en Instagram. Desde ropa a relojes y otros artículos de lujo.

Finalmente, varias semanas después Roman Zaripov, su creador, publicó un mensaje en su cuenta de Facebook revelando toda la verdad sobre el supuesto millonario ruso.

“Todavía me sorprende que gastando solo 800 dólares en dos meses puedes hacer que decenas de miles de personas adultas crean en una persona que no existe y lo fácil que es engañar a la gente y cómo quienes deberían comprobar la veracidad de la información que se publica en las redes sociales no suelen hacerlo”, cuenta Roman.

El joven que ideó este experimento se inspiró en el italiano Gianluca Vacchi para crear a su personaje. Este millonario de 49 años es una de las sensaciones actuales de Instagram, con más de 6 millones de seguidores. En la red social muestra su vida de lujo y su particular forma de bailar. Eso sí, en su caso, todo es real.

La cuenta de Boris Bork en Instagram sigue activa y curiosamente ha aumentado aún más su número de seguidores desde que se reveló que no era más que un experimento. No hay duda de que en redes sociales nadie piensa si es real o no lo que todos muestran.