Por una protesta del gremio podría haber menos atención en los bancos

Los usuarios de los bancos podrán tener complicaciones hoy y mañana si van a las sucursales debido a las asambleas sorpresivas sin atención al público que implementará el sindicato La Bancaria en estos dos días. No será la única protesta del gremio: el lunes, en un plenario de secretarios generales, se le pondrá fecha al paro nacional de 24 horas que se llevará a cabo la semana próxima.

El reclamo del sindicato es que se destraben las paritarias bancarias, frenadas por un conflicto judicial. En noviembre de 2016 se había firmado un preacuerdo que contemplaba una recomposición salarial en ese año, más el pago de un bono anual y una suma fija. Allí también se incluían cuatro sumas fijas de $ 2.000 cada una, más un aumento del 10% de los salarios previsto para este año. Todo el combo fue firmado por las cámaras Abbapra y Adeba mientras que las cámaras ABA (de banca extranjera) y ABE (especializada), junto al Banco Central, lo rechazaron. Con el correr de las negociaciones, todos los conceptos correspondientes a 2016 terminaron siendo pagados por todos los bancos.

La semana pasada, cuando llegó la hora de liquidar los sueldos de enero que incluían la primera suma fija de $ 2.000 y el aumento del 10% previsto para 2017, el Ministerio de Trabajo no homologó el acuerdo y todo se cayó. ¿Por qué el Gobierno volteó el entendimiento? Según los gremios, eso ocurrió porque si se suman todos los pagos de 2017 se llega un aumento salarial a los bancarios del 24,8%, lo que eleva la vara en las paritarias de otros gremios que están por venir y que el Ejecutivo espera no superen el 18%. En una situación similar podrían quedar otros gremios, como el del Seguro, que acordó hace pocos días con las cámaras empresarias un aumento del 35%. ¿Lo homologará Trabajo?

Ante el freno del Ministerio, la saga siguió con que la Asociación Bancaria presentó un amparo y la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le dio la razón y obligó a los bancos a pagar y al "Poder Ejecutivo a no interferir". ¿Qué pasó? La cartera de Jorge Triaca apeló esa decisión judicial y pidió el levantamiento de la intromisión y una revocatoria del acuerdo. Resolverá la Corte Suprema. Consultados los funcionarios, por ahora prefirieron no hacer declaraciones públicas.

Desde el gremio indicaron a este diario que "la apelación del Gobierno no tiene efectos suspensivos en cuanto a la orden de pagar". Y enumeraron las entidades bancarias que pagaron los aumentos 2017: "Credicoop, el Banco de Chaco y el de Formosa, Bica, Bradesco y el Banco Social de Jujuy". A su vez, el secretario de prensa del gremio, Eduardo Berrozpe, indicó que "Macri agrede al mundo del trabajador: este Gobierno es un retroceso a los noventas". Con respecto al acuerdo, agregó: "Con este Gobierno de empresarios vamos a llegar a una situación crítica. Es una nueva demostración de que no hay seguridad jurídica en nuestro país, es un absurdo no pagar un anticipo que luego se va descontar cuando se firme el acuerdo paritario definitivo".

Fuente: Clarín