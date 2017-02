El país de las sonrisas: aquí a la gente no le gusta decir “no”

Más que una curiosidad lingüística, esta característica refleja mucho de su cultura y su forma de vida. A los naturales de este país no les gusta decir “no”.

Esto se hace evidente hasta en sus respuestas más sencillas. En su idioma, “sí” se escribe chai, y lo más cercano a una negativa se escribe mai chai, que se puede traducir como un “no sí”.

Esto es más que una peculiaridad. En buena medida refleja a la sociedad nacional, un rasgo que pasa desapercibido entre los visitantes hasta que pasan cierto tiempo en el país.

Hablamos de Tailandia, “la tierra de las sonrisas”.

Los tailandeses se sienten orgullosos de ser amables y serviciales. Como parte de su cultura colectiva, se les enseña a preocuparse por lo mejor para el grupo, en vez de lo que convenga individualmente. Quizás por eso un no es suavizado con un sí en la misma frase. “No sí” parece llevar implícito el pesar por no poder acceder a lo que tu solicitaste.

De hecho, las personas suelen pronunciar mai chai con la cabeza baja, haciendo una breve reverencia llamada wai, o colocan una mano sobre el rostro en un gesto que expresar una disculpa.

El bien colectivo

De acuerdo con Rachawit Photiyarach, profesor de comunicaciones interculturales de la Universidad de Bangkok, “los tailandeses evitan la confrontación porque viven en una cultura orientada hacia lo colectivo”.

“Demostrar emociones es considerada una actitud inmadura o de mala educación. Por eso, se valora mucho a las personas que pueden manejar con calma las situaciones”, explica

Photiyarach agrega que “la sociedad tailandesa en muy conservadora y tradicional”.

“Es una cultura donde mostrar agradecimiento y controlar tus emociones son reglas enmarcadas en un estricto código social. Incluso, los gestos afectuosos en público entre las parejas, son considerados como irrespetuosos”.

Sí puede ser no

Contrario a lo que ocurren en otros países, donde las personas dicen directamente lo que quieren, en la comunicación de los tailandeses las personas que escuchan deben estar atentos al contexto, para poder entender mejor que es lo que les están diciendo.

Los tailandeses suelen andarse con rodeos cuando se encuentran en medio de una confrontación, una situación de alta carga emocional o algo desagradable.

Por eso, cuando un amigo tailandés te dice “sí”, puede que en realidad esté diciendo “no”. Hay que saber interpretar sus siempre amables frases.

“Las personas no suelen decir no. Quizás lo dicen cuando están con viejos amigos, pero con el resto -incluyendo familiares o colegas- los tailandeses siempre dicen sí, y más tarde puede que expliquen por qué no van a hacer lo que dijeron”, señala Photiyarach.

“La gente de Tailandia dice ‘sí’ porque el protocolo social así lo exige”.

Por ejemplo, un empleado en este país rara vez se negará a realizar algo que pida un jefe.

Si un gerente pregunta “¿puedes trabajar un sábado?”, el empleado podría responder:

“Sí, pero mis padres vienen a cenar a la casa, y necesito recoger a mis hijos de las actividades deportivas que hacen durante las tardes en la escuela”.

La respuesta está implícita, y depende del oyente si la entendió o no.