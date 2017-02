El Gobierno también invitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a sesionar en el país

La declaración de Despouy llega a poco de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunciara que sesionará en el país en mayo próximo.





"Viajé a Costa Rica para cursarles personalmente la invitación en nombre del gobierno argentino. Todavía no tenemos respuesta, pero esperamos que sea favorable", informó a Télam el representante especial para Derechos humanos de la Cancillería, Leandro Despouy, según quien el Gobierno tiene expectativas de que la sesión pueda concretarse este año, pero "la fecha dependerá de la agenda de la Corte".



La CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son las dos entidades que integran el sistema interamericano de protección de estos derechos fundamentales, pero mientras la CIDH es el órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la materia, la Corte es su órgano jurídico, goza de autonomía frente a otros organismos y su función es aplicar los tratados de protección de derechos humanos.



Con los reclamos de la CIDH por la detención de la dirigente jujeña Milagro Sala de fondo, la invitación para que la Corte Intermericana sesiones en el país es un gesto político del Gobierno en ambas direcciones.



"Desde que asumió este gobierno ha apoyado el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, y esta invitación a sesionar en la Argentina muestra el decidido interés que tiene nuestro país en fortalecer el trabajo de sus dos organismos, la CIDH y la Corte", señaló Despouy.



Hay que recordar que, a fines de 2016, la CIDH había urgido al Gobierno a dar "pronta respuesta a la decisión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria (Grupo de Trabajo) que califica la detención preventiva de Milagro Sala como arbitraria y llama a su liberación inmediata".



Despouy, de origen radical y con una larga trayectoria en el ámbito de los derechos humanos, explicó que la Argentina había invitado el año pasado a los líderes de la CIDH a visitar Jujuy y para que "pudiesen entrevistarse con amplitud con todos los sectores vinculados al caso" Milagro Sala, la dirigente jujeña recientemente condenada por "daños agravados" a raíz de un escrache realizado en esa provincia e investigada por fraude al Estado y desvío de fondos destinados a viviendas sociales.

Sin embargo, la CIDH contestó negativamente en esa oportunidad.



Ahora, sin embargo, ese organismo aceptó sesionar en Buenos Aires entre el 22 y el 26 de mayo, cuando habrá audiencias sobre Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, según informó el propio organismo esta semana. El hecho cobra relevancia porque hace una década que la CIDH no era invitada a sesionar en la Argentina.



"No viene por el caso Sala, las sesiones serán en Buenos Aires y la agenda de temas las fija la propia Comisión", señaló Despouy ante las consultas de Télam.

Fuente: Telam