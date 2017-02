Para los tribunales solo hay una Kylie y no es Jenner

Parece que a esta familia no le ha ido muy bien últimamente, luego del robo en París las cosas no han estado por un buen camino y es que en realidad no sabemos por qué pero hace poco descubrimos que Kanye tenía su propio desfile por fuera del calendario de New York Fashion Week aprovechando los asistentes a la semana de la moda, algo que sin duda molesto al CFDA poniendo en problemas su presentación.

Hoy el turno es para la más pequeña la reina del imperio del maquillaje que ha logrado ganar tanto dinero como su hermana Kim, el problema es que ya no podrá utilizar su nombre a nivel artístico y menos comercial ocasionado por cantante australiana de 48 años Kylie Minogue quien fue la ganadora del nombre frente a Kylie Jenner.

Es una pelea algo extraña pero la más pequeña tendrá que cambiar el nombre de su marca "Kylie" el cual había registrado para vender sus productos de maquillaje. Kylie Minogue aseguró que no quería verse en vuelta en nada que tuviera que ver con esta familia y no quería que sus seguidores se confundieran y definitivamente lo logró.