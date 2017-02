Iván Rakitic: "Messi compró la casa de su vecino porque hacían mucho ruido"

Al mismo tiempo, contó el peculiar suceso de la Pulga con sus vecinos: "Con los vecinos no he tenido ningún problema. No como Messi en Castelldefels. Tuvo que comprarle su casa a los vecinos porque eran ruidosos y así poder estar solo", confesó.

El hecho ocurrió en 2013, cuando el argentino adquirió una casa lindera a la suya en el coqueto barrio de Castelldefels. La crisis que vivió España por entonces puso en aprietos a sus vecinos, quienes no pudieron hacerle frente a la hipoteca y decidieron ofrecérsela a Lio. En primera instancia, rechazó la propuesta.