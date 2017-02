Policías violaron a un joven negro y estalla la violencia al norte de París

La violación de Theo, un joven francés de 22 años, con un bastón telescópico por un grupo de policías en la “cité” Rose des vents, de Aulnay sous Bois, durante un control de identidad, conmueve a Francia. El presidente François Hollande lo visitó ayer en el hospital. El grave incidente generó una tercera noche de violentos disturbios entre la policía y los jóvenes de ese suburbio, a 15 minutos de París. Entre las 2 y las 4 de la mañana de ayer continuaron los enfrentamientos y hubo 26 detenidos. La Prefectura de Bobigny remarcó que hubo 11 autos quemados, un restaurante afectado por tentativa de incendio, un garage destruido y 23 contenedores de basura incendiados.

La violación se produjo el jueves pasado. Un policía fue acusado formalmente de violación y los otros tres que intervinieron, de “violencias voluntarias”. Están siendo investigados, tras haber sido filmados por las cámaras de seguridad desplazadas en la Cité.

El grave incidente recordó como se iniciaron los disturbios del 2005 en las “banlieues” francesas. Fue cuando la policía persiguió a tres jóvenes en un control de identidad que, en su huida, se electrocutaron y dos de ellos murieron en Clichy Sois Bois, generando un histórico estallido social, en los suburbios de las ciudades más importantes del país. La diferencia, ahora, es que hay cámaras de seguridad que controlan el barrio, el tráfico de drogas y, también, la conducta de la policía en la Cité.

El testimonio de Theo desde el hospital, donde fue operado, fue transmitido por la TV. Horrorizó a la opinión pública y encendió luces rojas en el gobierno en plena campaña electoral. Imprevistamente, Hollande lo visitó en su cama del hospital, tras haber exigido públicamente “ejemplaridad” a la policía y a los gendarmes. “Yo vine a ver a Theo y a su familia. El ha reaccionado con dignidad y responsabilidad”, dijo el jefe de Estado.

“La Justicia está actuando y va a ir hasta el final”, concluyó. Theo se conmovió con la visita presidencial y llamó a sus amigos a la calma. “Yo entiendo todo esto que pasa. A mi ciudad yo la amo y quiero encontrarla como cuando me fui. Entonces, chicos, Stop a la guerra. Recen por mi”, pidió Theo, en medio de una enorme tensión en Aulnay.

La interpelación policial a Theo se produjo el jueves pasado en la Cité, cuando regresaba de entregar un par de zapatos de su hermana a un amiga. Pasó a saludar a sus amigos, como todos los días, y se encontró con la policía, en un área donde ellos consideran que hay tráfico de drogas.

Theo, un negro de un metro noventa , nacido en Francia y sin antecedentes policiales, dijo a su abogado que él se encontraba de casualidad en ese lugar, cuando la policía comenzó a controlar la identidad entre un grupo de jóvenes. “Yo me puse contra la pared, tranquilamente, y uno de los policías vino y me pegó un golpe”, contó Theo en su testimonio grabado.

La policía intentó esposarlo. En ese momento, el pantalón de Theo se bajó. “Yo lo vi al policía con su bastón telescópico: el me lo metió entre las nalgas. Me caí sobre el vientre”, relató. Luego describió los golpes, los bastonazos en “las partes íntimas”, los escupitajos, los insultos. Un policía que grita que se alejen hacia la esquina porque no hay cámaras que los filman.

Sangrando, Theo fue trasladado en el patrullero hacia la comisaría. Siguieron los golpes. Cuando llegó a la comisaría, el policía le dice que se siente. “No puedo, señor. No siento mis nalgas”, respondió. Fue allí cuando el policía se dio cuenta de que el caso era grave. Se lo dijo a los agentes que lo trajeron. “No, está haciendo teatro”, respondieron, entre risas.

Theo no podía respirar, tenía convulsiones, sentía que moría, tirado en el piso y esposado. El policía insistió: “Yo pienso que hay que llevarlo a operar. Es grave”. Y finalmente llamó al servicio de urgencia. Theo fue trasladado en ambulancia al hospital, donde fue operado. Los médicos constataron una herida profunda, longitudinal, de 10 centímetros.