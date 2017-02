PARRILLI, HÁGASE CARGO.

Y ahí lo tuvimos a Oscar Parrilli, el “pelotudo” de Cristina, la ex Presidente. Pocas horas antes fue procesado por el Dr Lijo en la causa que se inició a partir de una denuncia presentada el 20 de enero de 2016 por Graciela Ocaña, donde sostuvo que la AFI sabía dónde estaba el entonces sindicado como supuesto autor intelectual del Triple Crimen de General Rodríguez, pero supuestamente decidió no contribuir a su captura. El juez de la causa, Ariel Lijo, sostuvo que desde el 13 noviembre de 2015, la AFI obtuvo precisiones sobre Pérez Corradi pero que por decisión de Parrilli no se presentaron correspondientemente. Pero el Fiscal Guillermo Marijuán apeló el fallo del juez y solicitó que se detenga a Parrilli por “peligro de fuga”. En medio de todo ese avance político, quien dirigió la Agencia de Inteligencia de nuestro país pero que luego hizo aguas para buscar un diario web en el celular llegó al Congreso de la Nación para rodearse de muchos ex funcionarios y actuales legisladores del Frente Para la Victoria y dar – sus – explicaciones de la realidad.

Parrilli sostuvo que "Seguramente van a salir más conversaciones mías con Cristina Kirchner" en alusión al trato mediático que se le da a la causa. Sostuvo que es “insólito” que el Fiscal Marijuan crea que existe “riesgo de fuga” por parte del kirchnerista. Desde un comienzo arremetió crudamente contra el grupo Clarín, atacando indirectamente a los periodistas Gonzalo Aziz y Daniel Malnatti de las señales TN y El Trece de dicho grupo. Parrilli no hizo más que acusar de una orquestada política contra el kirchnerismo por parte del Poder Judicial, el oficialismo y el grupo Clarín. Además, advirtió principalmente al radicalismo sobre el “riesgo” que corren de terminar siendo espiados por el macrismo en caso de oponerse a las órdenes del propio Presidente, para luego ser extorsionados.

En medio de estas contra-acusasiones y consejos, Parrilli aseguró que en esos precisos momentos los agentes de la AFI estaban editando audios de sus escuchas para difundirlos y que no dudaba que sería probable que vendan las escuchas al mejor postor.

No quiero discurrir mucho más en datos técnicos que usted puede observar en cualquier otro medio y directamente plantear el cuestionamiento: al lado de Parrilli estaban personajes oscuros, como la ex Ministra de Defensa – Nilda Garré – acusada de un rol protagónico nefasto hace algunas décadas atrás, como Montonera y otros como Axel Kiccilloff y el Dólar Futuro cuando fue Ministro de Economía, el “Chiquito” de la entonces Presidente Fernández. Los mismos que formaron parte del equipo de gobierno que acogió a José López (el de los bolsos y las monjas). El mismo Parrilli que es tratado como “Pelotudo” por su jefa, lo cual es un mero dato de color al lado de las peticiones de “apriete” y “causas armadas” o “carpetazos” que citan en los audios. El mismo ex funcionario que forma parte del mismo grupo ideológico que contiene a Eugenio Zaffaroni, el que “ahorcaría” a Nisman – si estuviera vivo – por “la cantidad de veces” que tuvo que “leer la denuncia contra Cristina”. Estimado Parrilli, todo eso no fue editado, está en los archivos: está en el capítulo de los hechos más tristes de nuestro país. Por qué no deja de lado el ya agotado argumento de la persecución política – que bien conocen – y comienza a hacer cargo de lo hecho, Parrilli. ¿Por qué se quebró la relación con Stiusso? ¿Por qué no asentó la información de Pérez Corradi? ¿Qué carpetazos pide la ex Presidente? ¿Cómo aprietan ustedes a los jueces? Muchas preguntas y pocas respuestas: sólo relato.