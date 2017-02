¿QUÉ HAY DETRÁS DEL TETAZO?

Separando. Amamantar es cumplir un rol biológico que tiene una mujer como madre y una necesidad básica que tiene un niño como ser humano en pleno desarrollo. Hacer topless es poner las tetas desnudas al sol en la playa, la terraza o balcón de un edificio, según normalmente uno suele escuchar a las mujeres hacedoras de tal acción. Caminar semidesnuda en la calle es exhibir innecesariamente partes del cuerpo que representan la intimidad de una mujer, su privacidad. Aclarado esto, permítame mi querido lector esbozar parte de mi postura en estos tres últimos hechos que se mezclaron en el “tetazo” de este martes.

Sin lugar a ningún tipo de duda creo menester permitir y asegurar la posibilidad de que todas las madres puedan amamantar a sus pequeños en una plaza, en la vereda o en un bar sin ningún tipo de restricción: están cuidando y desarrollando a su hijo. Distender más en este acto – creo – sería redundar en sentido común.

El topless es una acción intermedia, la mujer está en la playa seguramente tendida tomando sol. Pero no está sola, también hay niños. ¿Qué tiene de malo, si son iguales a los pechos que lo alimentaron? Es la pregunta de quienes pretender caminar casi desnudas. Las respuestas pueden ser variadas, incluso no ser claras o pocos definidas pero el ultimátum lo dicta la ley y la convivencia. La libertad propia es limitada por el respeto hacia la libertad ajena. En una sociedad que legalmente se sanciona a quienes llevan adelante actos de exhibicionismo es mayormente defendible que algunos pidan que las mujeres cubran sus senos y que éstas tengan que hacerlo por respeto al otro individuo. Puede posar desnuda en su balcón, terraza o cama solar sin necesidad de exponerse a otros. En la playa, ante miles de miradas, lamentablemente – para la que pretenda hacer topless – deberá usar “la bikini” al completo. Por respeto a las madres que quieren que sus niños cuando sean adultos caminen bien vestidos y sólo dejen conocer su intimidad a las personas que crean meritan hacerlo, como un acto de amor o confianza. Deberá limitarse a ello para no incomodar a ningún “hombre sensible”, porque no será cuestión de machismo ni cosificación que uno se sienta “incómodo” ante una mujer desnuda, sino un hecho natural. Hecho que seguramente avergonzaría a cualquier hombre decente que camine por ahí. Por respeto a quienes no quieren andar viendo “las partes íntimas” de otros.

Caminar con las tetas libres no sé qué finalidad busca ya que ante los ataques de los “antitetazo” muchas responden con el mentón en alto “¿qué cambiará estar con o sin corpiño, no?” entonces, si no cambia nada, querida feminista: ¿ para qué querés caminar en tetas? Y aquí cierro el último apartado.

Respecto a la manifestación de este martes, el frente de izquierda se encargó de politizar el acto, en medio de banderas partidarias promovían un paro “internaciónal” de mujeres, los cánticos contra el gobierno de Mauricio Macri tampoco faltaron y el mensaje comenzó a distorsionarse. Comenzó, porque el remate fue la presencia de personas como Zulma Lobato que también marcharon en topless como meras mujeres más. Me disculparán seguramente, pero Zulma Lobato no es una mujer, y marchar como tal es distorsionar la realidad de una manera estrambótica. Si es una marcha de mujeres ¿qué hace en el medio un trans? Lamentablemente la naturaleza no se puede cambiar y el mensaje de la marcha se ve nuevamente dudoso. Hombres con corpiños o con “ropa de mujer” también deambulaban allí ¿y eso?

Párrafo aparte guardo para la rotura del patrullero. Las feministas muchas veces se manifestaron, por ejemplo, en Plaza de Mayo con absoluta libertad, y la mayoría de dichas ocasiones aprovecharon para pintar y romper la Catedral. Esta vez un patrullero y violencia contra algunos periodistas. ¿Por qué siempre buscan destrozar al que piensa distinto? Disculpen, pero los cambios que se quieren llevar adelante con violencia y defenestrando a los que piensan distinto no merecen mis respetos. ¿No es, acaso, respeto y libertad lo que piden?

Si no cambia nada caminar con o sin corpiño, mujeres feministas: ¿qué quieren?

Me entenderán y juzgarán seguramente, pero a las mujeres que día a día se revolucionan contra el “sistema opresor machista” logrando formar parte del mismo, trabajando, teniendo hombres a su cargo, estudiando y siendo profesionales sin nada que envidiarles a “los machos” las veo como las feministas sin bandera, que no les interesa aparecer en la tv o ser una rebelde sin causa: sino romper con el estigma machista demostrando de lo que son capaces. Las mujeres que ocultan sus partes íntimas, como “las tetas”, creo que son aquellas que no les interesa que las miren, qué sólo quieren ser vistas por aquellos que forman parte de su círculo más cerrado. las que intentan caminar desnudas sin causa no hacen más que confundirme y llevarme a cualquier tipo de conjetura que no vienen al caso. Entenderá la carga valorativa de este artículo, pero no me gustaría ver a mi madre, mis hermanas y sobrinas caminando desnudas por ahí, por su propia dignidad y por el riesgo de tantos depravados – sin culpar a las mujeres de la existencia de éstos, ni mucho menos pateando la problemática de estos maníacos, pero esto último es un tema aparte. –

“Quizá a mí no me moleste – o sí – que otras mujeres caminen desnudas por las calles, pero a un amplio porcentaje de la sociedad que me rodea sí, y a ellos mis respetos y acciones. “

Pd: las playas nudistas ( con “todo” libre ) existen, y hace mucho.