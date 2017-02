“El Gobierno le teme a Tinelli y no lo quiere en la AFA”

El expresidente de Temperley, Hernán Lewin expresó su visión de la actual crisis del fútbol argentino y en especial sobre la posibilidad de que Marcelo Tinelli sea presidente de AFA. El dirigente sostiene que desde el Gobierno hay un marcado rechazo por el conductor.

“Fue un papelón. Ese día Marcelo (Tinelli) tenía los votos para ganar. Muchos dicen que empataron. Estoy seguro de que el Gobierno no quiso que Marcelo fuera presidente. Y estamos pagando las consecuencias”, expresó, en una entrevista a Clarín, sobre las elecciones en AFA que terminaron en un polémico empate 38 a 38.

Lewin fundamentó sus dichos al decir que desde Cambiemos no quieren al conductor al mando del fútbol argentino porque “es un espacio de poder muy importante y el Gobierno le teme. Tinelli es una persona muy exitosa, súper capaz, y a lo mejor es más fácil que ciertos lugares de poder los ocupe gente que sea más controlable, y no uno que tenga vuelo. Van a querer a alguien manejable, que sea del fútbol, pero que no se pueda involucrar en la política nacional”.

Más allá de esto, el expresidente del Celeste redobló su apuesta por el vicepresidente de San Lorenzo. “Sigo creyendo que Tinelli puede revolucionar el fútbol argentino pero ya no sé si sigue con ganas“, resaltó.

Fuente: 442