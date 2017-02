Morales pidió que CFK vaya presa "como Milagro Sala y José López"

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, pidió anoche que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner vaya presa, al igual que la dirigente social Milagro Sala, porque "encabezó la matriz de corrupción".

El mandatario provincial volvió a defender la detención preventiva de Sala y reclamó a los organismos internacionales que habían cuestionado su encarcelamiento, como la CIFH y la ONU, que "consideren" todas las posiciones, ya que hay "denuncias de amenazas a testigos" de la causa. Asimismo, recriminó que "han escuchado una sola campana, no han visto los antecedentes, la causa como corresponde en un caso de esta envergadura y por eso la invitación a la Argentina es muy importante".

En tanto, destacó el rechazo del Parlamento Europeo "a la petición planteada por los abogados de Sala", ya que "no se entrometen en cuestiones internas de la República Argentina".

En referencia a la situación judicial de Fernández de Kirchner aseguró que debe estar presa, al igual que Milagro Sala, José López o Lázaro Báez porque "fue la jefa de una organización que le robó a la República Argentina y que tuvo uno de las puntas del iceberg de la matriz de corrupción en Jujuy".

"Me llama la atención que personas que no conocen Jujuy, que viven en Buenos Aires, que no han vivido 12 a15 años de una cultura de la violencia en Jujuy, que no conocen la lógica fascista de funcionamiento de la Tupac Amaru y particularmente a Milagro Sala, sin haber visto el expediente aseguren que no están dadas las condiciones (para la preventiva de Sala). Si un juez dice que un hay riesgo de fuga o de entorpecimiento de la causa, sinedrio una cuestión opinable me parece que hay que respetar la decisión del juez", sentenció Morales, en declaraciones al programa Desde el llano emitido por el canal Todo Noticias.

Fuente: Perfil