"SOBRE EL MAL" Y LA MASACRE DE HURLINGHAM

El mal se encuentra a la vuelta de la esquina; en las horrendas noticias que a diario nos entregan los medios de comunicación. Puntualmente, cada uno de nosotros somos testigos impávidos de hechos que nos estremecen hasta lo más profundo de nuestras entrañas. Ayer conocimos la noticia del asesino de Hurlingham, quien le quitó la vida a seis personas y dejó a otras tantas heridas. Pero el de ayer no fue un hecho aislado, sino que viene a confirmar una característica que es inherente a la especie humana desde sus mismos albores: la existencia del mal.

Es por ello que resulta muy interesante la perspectiva que nos acerca el libro “Sobre el mal”, de Terry Aegleton.

Tratándose de un tema que ocupa y preocupa a la humanidad desde hace muchísimos siglos, Eagleton comienza su interesante reflexión sobre el mal, recordándonos, en la Introducción, un hecho relativamente reciente: hace década y media, dos niños de diez años torturaron y mataron a otro de menos de tres años en el norte de Inglaterra. Aquello despertó un clamor de horrorizada indignación popular, aunque “el porqué de que la gente considerara tan especialmente horrendo ese crimen en particular no está del todo claro. A fin de cuentas, los niños son solo unas criaturas a medio socializar de las que, de vez en cuando, se puede esperar conductas bastante salvajes. Si hacemos caso a Freud, exhiben un superego o una conciencia moral más débil que la de sus mayores”. Es, guardando las distancias, lo mismo que muestra William Golding en “El Señor de las moscas”. Más allá de la ironía tan propia al autor, lo que invita a Eagleton a la reflexión es la consideración de uno de los policías que se ocupó del caso, quien “desde el mismo momento en que vio por primera vez a uno de los culpables, supo que estaba en presencia de alguien malvado”. Es decir, las personas hacen maldades porque son malas. No se trata de entender por qué alguien es capaz de actos malvados, que es lo que lo haría malo, sino que existe una maldad previa que da cuenta de los actos malos. Con ello, el mal resulta ininteligible, sin contexto alguno que lo haga explicable. Si los asesinos infantiles hicieron lo que hicieron por aburrimiento o por vivir en viviendas inapropiadas o por la negligencia de sus padres, entonces las circunstancias harían que no fueran castigados con la debida severidad. Es mejor, desde la perspectiva de los policías, que el mal no tenga causas.

Ahora bien, si estos niños eran malos por naturaleza, entonces no eran libres de elegir entre actuar bien o mal y, por ende, no son responsables ni se les puede imputar el crimen. Y esto no es sostenible. Según el autor, y es una tesis inspirada en gran parte en el psicoanálisis freudiano, el mal no es un fetiche, como en las películas de terror, ni un vampiro, como gustan señalar las películas de la llamada cultura posmoderna. Surge de nosotros y no de algún poder ajeno y exterior a nosotros. Y surge de nosotros mismos porque es el efecto de la libertad humana. Es un asunto ético y no algo relacionado con unos supuestos entes tóxicos que infectan nuestra carne.

“O bien las acciones humanas son explicables, en cuyo caso no pueden ser malvadas, o bien son malvadas, en cuyo caso no hay nada más que decir sobre ellas. Pues bien, el argumento del presente libro es que ninguno de esos dos puntos de vista es cierto”. Esto es lo que desarrolla el autor en los tres capítulos que conforman el libro.

El primero, “Ficciones del mal”, se ocupa precisamente de cómo son abordadas en algunas obras de ficción temáticas como la libertad, la maldad, el egoísmo y la bondad, el pecado original o, en fin, la ambivalencia humana en relación con los “objetos de nuestro amor”.

En el libro “Caída libre”, William Golding, nos enfrenta, según Eagleton, con la libertad humana y su capacidad de destrucción. Ser libres significa al mismo tiempo sufrimiento y explotación. Somos animales contradictorios, “pues nuestros poderes creativos y destructivos emanan más o menos de la misma fuente. El filósofo Hegel creía que el mal florecía a la par que la libertad individual”. Para Eagleton, el capitalismo es el régimen que más exacerba las contradicciones incorporadas en un animal lingüístico. Somos libres, pero siempre dentro de una situación concreta. El pasado es la sustancia de la que estamos hechos, como diría Freud. De aquí el autor obtiene una consecuencia hermenéutica interesante: “Pensamos desde dentro de una perspectiva particular del mundo. Eso no supone un obstáculo para aprehender la verdad. Todo lo contrario: es la única manera que tenemos de captarla. Las únicas verdades que podemos alcanzar son aquellas que resultan apropiadas para seres finitos como nosotros mismos”.

Pero el mal también puede entenderse desde la distancia de los “malvados” con el mundo real. Tienen un problema para estar presentes. Hannah Arendt destacó la “lejanía de la realidad” de Adolf Eichmann. El mal puede relacionarse con la incapacidad de ponerse en el lugar de los otros, con la ausencia de toda imaginación empática, de concebir lo que otros sienten. Eagleton cuestiona claramente la posibilidad de alguna suerte de heroísmo que podría ser inherente al mal.

El capítulo segundo lleva por título, precisamente, “El placer obsceno”. A propósito de un texto previo suyo en el que considera a las brujas de Macbeth como las verdaderas protagonistas, Eagleton nos refiere a otras características del mal: un obsceno deleite en la desmembración de la vida creada y un rechazo de lo creado. Ello incluye una radical subversión de la vida política y una negación de cualquier diferencia. “El mal tiene la uniformidad de la mierda o la de los cuerpos en un campo de concentración”. También se lo asocia, una vez más, con lo cíclico y no con lo lineal, con lo cual carece de objetivos o aspiraciones; incluso carece de la lógica de la causalidad. Las brujas buscan destruir a Macbeth no porque sea hombre de mal corazón (de hecho, no lo era hasta su encuentro con ellas), sino simplemente “porque sí”. Esta es “una idea que parece ocupar un lugar central en el concepto del mal: este no tiene (o no parece tener) propósito práctico alguno. El mal es el sinsentido supremo”.

En el capítulo tercero, “Los consuelos de Job”, el autor enuncia su tesis principal: “la mayoría de perversidades malintencionadas son de origen institucional. Son el resultado de unos intereses creados y de unos procesos anónimos, y no de los actos malignos de unos individuos”. Se trata de dar cuenta del mal desde una perspectiva ética, institucional y política, y no desde una “malignidad” que estaría fuera del alcance de la razón humana, “materialista”, dice Eagleton. Así como para la Ilustración el mal es la sombra tenebrosa que la luz de la “Razón” no ha podido desterrar, como la “arenilla en la ostra”, para la teodicea el mal está fuera de Dios, que resulta así eximido de toda responsabilidad. Algunos teólogos de la actualidad adoptan frente al problema del mal una línea similar a la de Dios en el Libro de Job: “Dios no entra dentro del alcance de la lógica humana, como Él mismo se apresura a indicarle a Job en el Antiguo Testamento”.

El mal no es solo privación o indeterminación, como afirma gran parte de la tradición occidental y, en particular, la teología cristiana. Y tampoco es un misterio. “La razón por la que el mundo humano no es perfecto salta a la vista: es porque los seres humanos son libres de hacerse daño, explotarse y oprimirse unos a otros”, lo cual es diferente de lo que algunos denominan males naturales; a saber, terremotos y otras catástrofes que sabemos. Sin embargo, cada vez tienen más relación con la actividad del ser humano. Sobre este tema, resulta interesante recordar las consideraciones de Amartya Sen que indican que un fenómeno natural no tiene que ser una catástrofe humanitaria, salvo –en gran medida– por razones humanas.

En verdad, a lo que hay que temer no es al mal, sino al interés propio y la voracidad humana. “No todos los actos monstruosos son siempre cometidos por individuos monstruosos, ni mucho menos”.

Sostiene nuestro autor la creencia según la cual la mayor parte de la violencia y de la injusticia es el resultado de fuerzas materiales; a saber, las estructuras, las instituciones y los procesos de poder y no de las predisposiciones viciosas de los individuos. . Por supuesto que hay razones de sobra (freudianas y de más clases) para creer que buena parte de la maldad humana sobreviviría incluso al más profundo de los cambios políticos, pero todo materialismo auténtico debe ser consciente de los límites de lo político y, por tanto, de nuestra situación en tanto especie material que somos.

Citemos, a modo de conclusión, el modo en que el propio autor evalúa su propuesta: “Ya he explicado antes que buena parte de la conducta inmoral que observamos está estrechamente ligada a las instituciones materiales, y eso, hasta este punto y de manera muy parecida a lo que sucede con el pecado original, no es del todo culpa de quienes cometen tales inmoralidades. De hecho, lo que he propuesto aquí es una interpretación materialista de esa doctrina”. Según esta consideración, el terrorismo islámico puede ser perverso pero no malvado. Los malvados no pueden ser disuadidos de su conducta destructiva porque no hay racionalidad alguna que respalde sus acciones. Según Eagleton, la sensación de enojo y humillación del mundo árabe ante la larga historia de abusos políticos cometidos allí por Occidente, puede ayudarnos a reconocer la “realidad de esa ira”.

De acuerdo o no con sus conclusiones, se trata de un libro que muestra cuánto resulta enriquecedor el diálogo con otras disciplinas para la filosofía. Y si a ello le añadimos una notable dosis de ironía y de buen humor, resulta una lectura grata y recomendable.