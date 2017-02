Hallan $2,5 millones triturados en la basura en Córdoba

Trabajadores de Cotreco encontraron 2,5 millones de pesos triturados en la basura este sábado en la ciudad de Córdoba.



El insólito episodio ocurrió cuando los recolectores llegaron a la planta de reciclaje –ubicada en la calle Belardinelli al 4.700– después del recorrido y vieron tres bolsas negras de consorcio.



Al abrirlas, se sorprendieron aún más ya que los billetes que eran de curso legal, estaban troquelados y en pequeños pedazos.



Las tres bolsas bien cerradas y cargadas sólo con billetes de 100 pesos, pesaban en total más de 24 kilos.



Otro dato llamativo es que las bolsas no fueron levantadas todas juntas del mismo lugar.



Según contaron los trabajadores que se dieron cuenta de lo que ocurría tiempo después, provenían del barrio Residencial Santa Ana o Parque Atlántica.



Ana, la jefa de área del Centro Verde de Reciclado, dijo : "Hace 20 años que me dedico al reciclado y este es el hallazgo más extraño que he visto".



"En un primer momento, el personal no observó que se tratara de billetes. Y nosotros tampoco tomamos conciencia de lo que estaba ocurriendo", confesó.



Y describió qué fue lo que vio: "No son billetes enteros, sino pedacitos. Era papel picado o molido. Son 24 kilos de ese material mezclado con otras cosas".



"Son las hojuelas, faltan los contracírculos", indicó. Y contó que marcaron con un fibrón los pedazos de billetes para ver si eran o no falsos. "No se pudieron marcar porque son partes muy pequeñas, menos de un centímetro, entre seis y siete milímetros de diámetro para ser más precisos".



El dinero fue entregado a la Policía, puesto a disposición de la Justicia, y permanece en la Unidad Judicial 4 Bis.



Investiga la causa la secretaria de la Fiscalía, Norma Llanos, quien confirmó que no solamente encontraron los billetes troquelados, sino billetes en tiritas. Aparentemente los habrían triturado de distintas formas.

Fuente: Cadena3 Sobre un informe de Francisco Centeno.