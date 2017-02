Corrupción en el fútbol Argentino

Pasó hace dos años. El audio imperdible lo publicó TyC Sports, en su programa No Todo Pasa. Es de Daniel Angelici, presidente de Boca, conversando con Fernando Mitjans, hombre vinculado a Boca y presidente del Tribunal de Disciplina. Ahí se habló justamente de los casos de Marín y Erbes, expulsados, para que pudieran estar en el desempate con Vélez después de haber visto la roja en el verano.

Esto sucede seguido en el fútbol, el tema es que no se hace público como en este caso. Acá, se escucha cómo Angelici trata de que les den sólo dos fechas, cosas que también pudiesen jugar el superclásico de verano. Mitjans le responde que eso no es posible por las faltas que habían cometido, que las rojas eran para cinco fechas pero que les iba a dar tres para que pudieran estar. Y así se tejió la maniobra, en los escritorios, para el desempate con Vélez para clasificar derechito a la Libertadores: Marín y Erbes jugaron ese partido que ganó Boca. En esa Copa en la que justamente terminó eliminado en octavos de final contra River por el escándalo del gas pimienta.

Debajo, la transcripción del diálogo completo entre Angelici y Mitjans.

-Angelici: Te molesto por lo siguiente. Necesito pedirte un favor. Que hablés con los muchachos del Tribunal que a los dos que echaron ayer no les den más de dos.

-Mitjans: Más de? Que cumplan en amistosos

-Angelici: Los necesito para jugar contra Vélez.

-Mitjans: Que cumplan en amistosos para el partido con Vélez.

-Angelici: Sí. Sí.

-Mitjans: Yo te cuento cómo es. El Tribunal está en receso. El presidente de la guardia soy yo. Después en febrero me tienen que respaldar mis muchachos...

-Angelici: Hablo con Sergio y Darío.

-Mitjans: Yo pensababa tres y dos. Como para que cumplan en amistosos y jueguen en Vélez. Le tengo que dar un poco más a Marín que a Erbes. Pero si le doy tres partidos juegan... ¿Entendés?

-Angelici: No juegan ninguno de los dos con River. Pasa que no tenemos centrales, no tenemos laterales.

-Mitjans: Yo te entiendo, Daniel. Pero, lo que pasa que sacarlo de la cancha, mínimo son cinco partidos. Si le doy dos partidos estamos muy expuestos, Daniel. Salvo que Racing, el médico de Racing. ¿Vos cómo estás con...?

-Angelici: Bien con el médico. No tiene nada el pibe. El jugador fue al vestuario a pedir disculpas. El informe del árbitro, lo hablé con Loustau, va a ser liviano.

-Mitjans: Sí. Y oíme Daniel: ¿la dirigencia de Racing con nosotros, bien?

-Angelici: Bien, sí

-Mitjans: Porque de última yo pensaba que me acompañe un certificado médico de Racing diciendo que no hay ninguna lesión... Lo que hacemos en esos casos siempre es poner que salió por precaución, y no por lesión. Eso me hace desaparecer el artículo que parte de mínimo de cinco. El jugador, con Vélez, va a jugar. Olvidate. Con River, el primer partido, no, eso es obvio. Pero el fallo te lo saco el jueves a la noche cuando esto se diluya, ¿me entendés?

-Angelici: Bueno, dale Fer.

-Mitjans: Porque si te lo saco el martes va a estar todo el mundo pelotudeando. Yo hablé con Clemente, el martes me los manda a declarar y yo los agarro a los pibes, al Pichi Erbes y a... Los charlo un poquito, los adoctrino, les tomo yo declaración, se las escribo yo la declaración, y en febrero vaffanculo. Vos quedate tranquilo. Va a ser así. Pero yo lo sacaría el jueves a la noche, ¿sabés?

-Angelici: Bueno, dale.

-Mitjans: Como para que la prensa no romba las pelotas.

-Angelici: Dale, dale.