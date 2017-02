Ayer los Bolivianos, hoy los Gitanos.¿ justicia o discriminación ?

Es llamativo que en Rafaela se aplique la ley a rajatabla a quienes no integran las "sagradas familias". Si bien las actuaciones son legales, no se mide a todos con la misma Vara . ¿En Rafaela hay discriminación legal?

Clausuran dos de locales de venta de automotores

En la mañana de ayer, la Municipalidad realizó procedimientos en dos agencias de automotores de la ciudad, clausurándolas por falta de habilitación. Una de ellas se ubica en bulevar Hipólito Yrigoyen y la otra sobre bulevar Roca.

Los procedimientos estuvieron encabezados por la coordinadora general de Factibilidades y Emprendimientos Privados, Vanina Marconetti; el juez de Faltas de la Tercera Nominación, Rubén Pavetti; y el inspector municipal Hernán Bo del área de Protección Vial y Comunitaria.

Previamente, ya se habían emitido las intimaciones correspondientes a través del Juzgado de Faltas de la Tercera Nominación solicitando el cese y regularización de la actividad. Tales requerimientos no tuvieron respuesta de parte de los propietarios por lo que se procedió a la clausura de ambos locales comerciales.

Pavetti le explicó que se realizó un acta de constatación previa por parte de los inspectores, y se constata si tiene o no la habilitación municipal. "Hice un decreto donde notifico el cese de la actividad hasta tanto tengan la habilitación. No cumplida esa notificación, y como consecuencia de ello, se aplicó la clausura", expresó el Juez.

"Estuvimos ante casos urgentes, ha ocurrido, cuando tuvimos que clausurar de forma inmediata un supermercado que no tenía las heladeras en la temperatura en que se debía tener", señaló. "Pero en este caso, se les dio un plazo de tiempo. Yo los notifiqué del cese de la actividad por lo que deberían haber interrumpido la misma". Tampoco "comparecieron ante el Juzgado, y por eso se tomó la determinación. No fue de un día para el otro".

Uno de los locales ni había iniciado el trámite

Luego, especificó que "uno de los locales no había hecho ningún trámite todavía", y que "el otro local sí tenía iniciados los trámites, pero no los tenía concluidos".

"Yo calculo que lo van a solucionar. Uno de los locales ya tiene el uso conforme, es decir, que la Municipalidad fue y constató el lugar, las condiciones eléctricas y de seguridad que tienen que tener" y según el Juez, "está en condiciones".

"El otro no, tiene que hacer todos estos pasos previos, cuando se acercan los inspectores de obras privadas, constatan, ven si está en condiciones el lugar o si falta algo". Es decir, "deben comenzar el trámite de cero", y por ello demandará "un plazo más largo que el primero".

Por último, remarcó que "lo que nosotros pretendemos es que traten de regularizar este tipo de situaciones. No pretendemos que la gente no trabaje, sino al contrario. Queremos que sea equitativo para todo el mundo, y que todos estén en las mismas condiciones. Ese es el objetivo".

Fuente: Diario Castellanos