Sarkozy va a juicio por la financiación irregular de su campaña

El ex presidente está acusado de ocultar costos para poder sobrepasar el gasto permitido cuando logró la reelección en 2012

El ex presidente francés Nicolas Sarkozy irá a juicio por la presunta financiación irregular de la campaña que lo llevó al Palacio del Elíseo en 2012, en un caso conocido como "Bygmalion".



El juez que instruye la investigación sobre los gastos del candidato conservador a la reelección ese año consideró que Sarkozy, imputado en el caso, debe comparecer en el tribunal junto a otros 13 acusados, señaló la radio "France Info".



Uno de los magistrados que instruye el caso determinó que existen suficientes elementos para que Sarkozy sea procesado, lo que puede convertirlo en el segundo jefe de Estado francés que pasa por los tribunales tras dejar el cargo, después de que lo hiciera su antecesor y correligionario Jacques Chirac.



Los abogados de Sarkozy pueden aún apelar la decisión del juez instructor, precisó la agencia EFE.

La investigación fue abierta en la primavera de 2014 después de que la prensa revelara que el ex presidente superó el límite máximo de gasto permitido durante una campaña electoral, que es de 22,5 millones de euros.



Para ello, según la acusación, recurrieron a los servicios de una empresa de comunicación, Bygmalion, que emitió facturas falsas para ocultar los sobrecostos de los actos electorales y de los viajes.



De esta forma, según la instrucción, lograron ocultar unos 15 millones de euros de gastos que debían haber figurado en las cuentas de campaña de Sarkozy, que acabó costando al menos 42,8 millones.



Sarkozy, que ya fue multado por este caso por el Consejo Constitucional, devolvió la totalidad de los gastos de campaña gracias a una campaña de donación que lanzó entre los militantes y simpatizantes de su partido.



Pero ello no evitó que se abriera una investigación judicial y que fuera imputado en febrero de 2016, lo que mermó sus opciones de victoria en las primarias de la derecha de diciembre pasado, en las que solo pudo ser tercero en la primera vuelta por detrás de su ex primer ministro François Fillon, que acabó ganando, y Alain Juppé.

Fuente: Télam