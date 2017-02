Detuvieron en Córdoba al autor de la masacre de Hurlingham

Diego Loscalzo, acusado de ser el autor material de la masacre de Hurlingham, fue detenido este mediodía en la provincia de Córdoba.



El criminal fue aprehendido en un control realizado por la Policía Caminera, a la altura de Río Segundo, en momentos en que se encontraba a bordo de un colectivo de larga distancia, perteneciente a la empresa Urquiza.



El hombre fue trasladado al penal de Bouwer y mañana será llevado a Buenos Aires.



La información fue confirmada de manera exclusiva por el comisario Adrián Delgado, jefe de la Policía Caminera, quien aseguró que Loscalzo no opuso resistencia al momento de la detención.

"No se resistió, debido a que no esperaba a la Policía en el sector", indicó el funcionario policial.



"Ya estábamos avisados de esta información, que -Loscalzo- podía venir para Córdoba. Se controló un colectivo de la empresa Urquiza: el interno 3907 y nos dimos con la presencia de esta persona", explicó.



Delgado sostuvo que el criminal será trasladado a una dependencia policial de Córdoba Capital. "Luego veremos el traslado, según lo decida la Justicia de Buenos Aires", agregó.



Loscalzo está acusado de asesinar anoche a su ex pareja y a cinco de los familiares de ésta, uno de ellos un bebé que estaba a punto de nacer, ya que su mamá tenía fecha de parto hoy. La mujer se encuentra internada.

Fuente: Cadena3