EL AUTOENGAÑO EN LA SOCIEDAD ACTUAL

Un error común es creer que el autoengaño consiste en mentirse a si mismo; en realidad es justo lo contrario: la persona que se autoengaña cree lo que dice, no es consciente del mismo aunque quienes le rodeen se lo señalen repetidamente.

La mentira es un engaño consciente. Requiere un esfuerzo de construcción que desgasta e incomoda al autor. El mentiroso necesita mecanismos que hagan más fácil memorizar datos y reconstruirlos consistentemente para dar verosimilitud al fraude. Aquí entra el autoengaño. Antes de engañar a los demás el sujeto necesita engañarse a sí mismo para hacer más fácil y automático el acto de mentir. Plutarco expresaba que el autoengaño era algo más que la incapacidad para reconocer que no sabemos de muchas cosas, pues –al fin- lo dramático es que no sabemos lo que somos.

El antropólogo alemán Volker Sommer, autor de “Elogio de la Mentira”, cree que el auto- engaño puede ser incluso un modo de de supervivencia. Cita un estudio realizado por el psicólogo Richard Lazarus, de la Universidad de Berkeley que mostró que los pacientes con pensamientos reprimidos sobre una próxima operación, es decir, aquellos que conseguían engañarse a sí mismos olvidando la gravedad de su intervención, sufrieron menos complicaciones postoperatorias que los pacientes que hacían hincapié en los peligros de la cirugía. En un estudio paralelo con 69 pacientes con cáncer de mama, Martin Seligman, de la Universidad de Pennsylvania encontró que cinco años después de la mastectomía, el 75% de las mujeres que había negado su enfermedad todavía estaban vivas y sanas, en comparación con sólo el 35% de las que se habían resignado a su suerte. Esto sugiere que creer que algo es cierto puede ser el primer paso para lograrlo.

El diccionario Longman define el autoengaño como “el acto de engañarse a sí mismo, el estado de ser engañado por uno mismo”. El pensador deseoso mantiene la falsa creencia sin ser consciente de que existe evidencia de la falsedad de la misma, a diferencia del auto-engañador, que en algún nivel es consciente de que hay pruebas que contradicen la creencia, y por lo tanto tiene motivos para pensar que la creencia se mantiene en falso.

De ahí la paradoja del autoengaño. Mele sin embargo, refuta la paradoja y sugiere que el autoengaño es susceptible de una explicación lógica. Dicho autor sostiene que la paradoja denominada del autoengaño se plantea en parte debido a que es conceptualizada como análoga al engaño interpersonal, donde el engañador es plenamente consciente de la falsedad de aquello de lo que está tratando de convencer al engañado. Mele sugiere que no sólo ésta es una forma de conceptualizar un inútil autoengaño, sino que tampoco explica los casos de engaño interpersonales. Llama la atención sobre el hecho de que no es raro engañar a otro inintencionadamente, debido a menudo a nuestra propia ignorancia o la convicción en falsas creencias.

La cuestión en juego aquí es qué intención hay detrás del engaño. Mele sostiene que la intención de engañar no es característica en la mayoría de los casos de autoengaño. Teniendo en cuenta que dicho autor rechaza ambos engaños (intencional y accidental) como explicativos del autoengaño, ¿cómo pueden tenerse en cuenta? La fuerza motivadora detrás de auto-engaño es el deseo. “El autoengaño es comúnmente concebido como algo que se debe a que (en parte) el agente-paciente quiere algo. A menudo se dice que lo que el propio engañador quiere es creer la proposición con la que se engaña a sí mismo”.

David Patten plantea justo lo opuesto a Mele. Afirma Patten que el sujeto autoengañado no necesariamente lo hace por el deseo de que la creencia sea verdadera, más bien su creencia está influenciada por lo que de ella espera creer. Se basa en la idea al respecto de que los prejuicios no motivados se originan en la forma de entendernos a nosotros mismos, lo que nos lleva a sacar conclusiones equivocadas sobre nuestros propios motivos. La gente normalmente está influida por diversos estereotipos en su forma de ver las acciones de los demás. Del mismo modo, nuestras ideas preconcebidas acerca de nosotros mismos influyen en las interpretaciones de nuestras propias acciones. Para Descartes, cualquier juicio que no esté de acuerdo con la luz natural de la razón es necesariamente auto-producido: es el resultado de aprobar una opinión para la que no tenemos una justificación adecuada. Quien se engaña a sí mismo decide hacer un juicio que no está justificado, con el fin de satisfacer su deseo de creer. Pero el autoengaño ¿es realmente tal fracaso epistémico? Para bien o para mal, los seres humanos no suelen pensar como lógicos o científicos. La mayor parte de nuestro razonamiento en la práctica cotidiana no tiene por objeto a descubrir la verdad objetiva sobre las cosas. Hubiera sido antipragmático si la madre naturaleza nos hubiera diseñado como objetivo alcanzar una exactitud total en nuestros juicios.

Patten prosigue afirmando que en la mayoría de los casos de autoengaño, el sujeto autoengañado tiene poco que perder si se equivoca al pensar mejor de sí mismo que un análisis más a fondo de los hechos que podría justificarlo. A menudo resultaría un costoso error pensar lo peor de uno mismo. Los procesos cognitivos que permiten a la gente encontrar la verdad no necesariamente han sido diseñados con el fin de encontrar la verdad “real u objetiva”. Las personas normalmente no tienen acceso a la "luz natural de la razón" sino que tiene que hacer juicios que están limitados por los presupuestos que se han visto obligadas a hacer como resultado del contexto de su situación.

En una investigación realizada por D. S. Smith, éste nos muestra que los mentirosos suelen ser más capaces de conseguir trabajo y atraer a los miembros del sexo opuesto en las relaciones. Varios años más tarde Feldman demostró asimismo que los adolescentes que son más populares en las escuelas también son mejores para engañar a sus compañeros. Conclusión: la mentira “funciona”.

Taylor & Hick sostienen que las ilusiones positivas sobre uno mismo juegan un papel importante en el mantenimiento de la salud mental, así como en la capacidad de cuidar las relaciones interpersonales y la sensación de bienestar. Estas ilusiones incluyen evaluaciones demasiado positivas de sí mismo, percepciones exageradas de control personal y un optimismo poco realista sobre el propio futuro. No importa el exacto auto-conocimiento, afirman, ya que éste no es un ingrediente indispensable para la salud mental y el bienestar.

JK Monts y otros, estudiaron la influencia del autoengaño sobre la personalidad y viceversa, encontrando que el autoengaño interpersonal se asocia: a) positivamente con la represión - sensibilización y la medida de la autoestima, y b) negativamente con la inseguridad y el autoritarismo.

Z. Moomal y S.P, Henzi, estudiaron las hipótesis de la psicología evolucionista concernientes a las ventajas adaptativas del engaño y la relación entre el engaño y el autoengaño. Las explicaciones se argumentan en términos de las consecuencias para la conveniencia evolutiva contribuyendo a la supervivencia individual dentro de la especie humana. El autoengaño sería una estrategia cognitiva que permite filtrar temporalmente fuera de la conciencia. Es decir, reprimir de forma transitoria creencias verdaderas cuando uno se dedica a engañar a los demás. Además esta estrategia funciona de forma automática e inmediatamente en cualquier situación que precise del engaño hacia los otros. Este es el diseño evolutivo que denominaremos la “teoría del filtro temporal de autoengaño”.

Trivers afirma que el autoengaño ha evolucionado al servicio del engaño, es decir, que una de las funciones principales, sino la principal, del autoengaño, es poder engañar mejor a los demás, porque eso hace más difícil que los demás detecten nuestro engaño y nos permite engañar con un coste cognitivo inmediato menor. Postula que la mentira es una práctica profundamente arraigada en los sistemas vivos y que ha sido seleccionada en el proceso de la evolución. Trivers señala que el conflicto interno y el flujo de información sesgada en el individuo probablemente tiene múltiples fuentes biológicas, pero el autoengaño evolucionando al servicio de engaño tiene sólo una. Él considera las siguientes fuentes alternativas con especial atención a las interacciones: los conflicto padre-hijos; el conflicto genético interno; la selección de suprimir los rasgos negativos y las ilusiones positivas.

Finalmente, Neil Van Leeuwen critica el adaptacionismo evolucionista psicológico de Trivers sobre el autoengaño alegando que no es una adaptación, sino una enjuta en el sentido que Gould y Lewontin dan al término: un subproducto de otras facciones de la arquitectura (cognitiva) humana. Considera este autor que la capacidad de autoengaño no es una adaptación sino una exaptación, un rasgo originado por selección natural pero que cumple en la actualidad una función diferente para la que se originó. También incluye a aquel rasgo cuyo origen no se debe a la acción de la selección natural pero que en la actualidad sí realiza una función. Es decir, la propensión humana para el autoengaño no surge porque el rasgo fuera seleccionado en nuestra historia evolutiva, sino porque otros aspectos de nuestra arquitectura cognitiva tienen la capacidad de autoengaño en forma de exaltación del subproducto preexistente.