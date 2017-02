SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA DE LA MENTIRA

“Miente...miente, que algo quedará” dijo alguna vez el tristemente célebre Joseph Goebbels, Ministro de Propaganda Nazi.





De este modelo parecen haber bebido, incansablemente, todos y cada uno de los regímenes populistas habidos en el mundo, y del cuál la Argentina de la “década ganada”, la Argentina del kirchnerismo no fue una excepción.





La administración de Cristina Fernández de Kirchner utilizó la mentira como método de comunicación política y como gestión de gobierno. Se mintió de manera sistemática sobre todos y cada uno de los aspectos de la realidad social y política de nuestro país, instalando la idea de que la mentira venía desde aquellos sectores que no se alineaban con la entonces ideología oficialista.





Pero, si bien el kirchnerismo ya no es más oficialismo en la Argentina, no por eso ha dejado de ser parte del arco político de nuestro país, y, mucho menos, de tener gran injerencia en la opinión pública actual.





La mentira sigue instalada dentro de sus seguidores y, fundamentalmente, enquistada en sus dirigentes. El ejemplo más reciente de lo antedicho es el de la participación, en el día de ayer, de la Diputada Diana Conti, en el programa “Debo decir” que se transmite por la señal televisiva de America TV.





Enmarañosamente, la legisladora por el Frente Para la Victoria sostuvo, descaradamente, una postura de defensa del régimen que perdió las elecciones presidenciales a finales de 2015, basada en la mentira más burda, que eximió a los demás participantes del programa de cualquier forma de debate, ya que los hechos a los que se aludían eran de un peso tal que mostraban la lastimosa manera en que todo el andamiaje kirchnerista se sostuvo durante 12 años. Es decir, mentir sobre una realidad que a todas luces no resiste el más mínimo atenuante.





Es de destacar, que en la oportunidad citada, Diana Conti no pudo con su genio y trato de explicar, lo inexplicable, de justificar lo injustificable. Desde las valijas con casi 9 millones de dólares arrojadas a un convento por José López, hasta los desvaríos y el maltrato de la ex Presidenta “de todos y de todas”.





Ahora bien, ¿por qué la sociedad argentina y tantas sociedades en el mundo han aceptado, en una determinada etapa de su existencia, la mentira como metodología de vida?





Sobre la mentira pende una intensa mala reputación que la sitúa como una estrategia de comunicación ocultadora y tergiversadora de lo real —asimilado positivistamente a lo cierto— que nubla la posibilidad del conocimiento acerca de la naturaleza de un acontecimiento, un estado anímico, un sentimiento. La mentira se identifica como una suerte de infracción de la, acogiéndonos al concepto jurídico, buena fe constitutiva del vínculo social, mientras que de su revelación, de su descubrimiento esclarecedor al fin, se deriva una reacción que vehicula valores y actitudes purificadoras, cuando no directamente catárticas, que incluyen desde las representaciones de asunción de la responsabilidad y sus consecuencias hasta la narración contextualizadora, de lógica causal, acerca de los motivos del engaño.





Imperante la metáfora acerca de la verdad translúcida, en tanto que manifestación esclarecedora de lo real frente a la simulación, la impostura y la falsa apariencia, verdad y mentira se presentan como nociones antitéticas, como conceptos enfrentados y relacionados en términos dicotómicos estrictos: nada puede ser verdad y mentira a un mismo tiempo. Son mútuamente excluyentes. Frente a esta falsa dicotomia cabe reivindicar, una vez más la vigencia de Simmel cuando alude a la necesidad de distanciarnos incluso de aquellas personas más íntimas: La mentira no es más que una forma grosera, y en último termino, contradictoria frecuentemente, en que se manifiesta esta necesidad. Si es cierto que a menudo destroza la relación, también lo es que cuando la relación existe, la mentira es un elemento integrante de su estructura. El valor negativo, que en lo ético, tiene la mentira, no debe engañarnos sobre su importancia sociológica, en la conformación de ciertas relaciones concretas.





Y, sin embargo, la mentira como error, sea estratégicamente intencionada o lastimosamente autoinfligida, limita conceptualmente con la gestión social del secreto, la ocultación, el silencio y sus respectivas dialécticas constitutivas: la relación continua, y no dicotómica, entre lo que se dice y lo que se silencia, entre lo que se muestra y se oculta, entre lo que se enjuicia certeramente y el engaño. En definitiva, sobre todo entramado discursivo-relacional los ajustes a través del continuo se suceden, en los que el secreto —adoptando definitivamente la noción simmeliana—, la omisión y la mentira poseen una densidad, una “forma sociológica”, con Simmel, que debe entenderse por encima del valor de sus contenidos en sí, puesto que remiten al núcleo mismo de la arquitectura de la acción comunicativa.





En este sentido, difícilmente podríamos asirnos a una concepción de la mentira, tal y como ha sido propuesto por algunos autores, en la que ésta apareciese circunscrita al acto intencional de mentir; de la mentira, nos dirá Derrida, que no es un hecho o un estado, sino que es un estado intencional en el que se manifiesta un querer decir que se sabe, parcial o totalmente, tergiversador de una determinada situación. Y de ello se colige, según Derrida, que por razones estructurales será imposible determinar que alguien ha mentido, aun cuando sea posible determinar que no ha dicho la verdad. El mentiroso siempre se podrá acoger al esquivo argumento de la falta de intencionalidad de la mentira y así, la mentira se transmuta en error, en falta perdonable.





Demasiado fácil para el mentiroso hábil, demasiado sencillo para ese mentiroso que sabe que no necesita hablar para mentir. La reducción de la mentira a una cuestión de intencionalidad no sólo presupone la posibilidad de escindir, de un modo nítido, la verdad de la mentira sino que, además, parece conminada a enmudecer ante esa mentira azarosa, que irrumpe de un modo imprevisto y que, en modo alguno, es rastreable en la intencionalidad del autor; sencillamente, la mentira, a veces, nos sobreviene, se nos impone sin que podamos encontrarle un motivo racional. Frente al mentiroso que quiere mentir habría que hablar también de la mentira sobrevenida, de un se miente que se nos escapa. Y, asimismo, habría que hablar de esas mentiras colectivas que nos dicen el sentido de aquello que nos acontece, esas mentiras que nos hemos construido pero sobre las que nos posamos para seguir diciendo y haciendo, esas mentiras que enhebran las tramas narrativas que confieren sentido al vivir.





Mentimos, en un sentido más profundo, no tanto como respuesta a una intencionalidad previa fielmente diseñada, sino por mera necesidad, por la urgencia de un refugio en el que poder habitar; frente al querer mentir, o quizás junto a él, siempre está un se miente y, en este mentirnos, en las formas tan diversas que podamos emplear, encontramos cierta seguridad, un territorio que empezamos a conocer y que hay que proteger; y esta necesidad de refugio recorre lo social en sus diferentes dimensiones, desde el niño que se adentra en la madurez empezando a gestionar correctamente la mentira, hasta el científico, transmutado en guardaespaldas, que protege aquello que se dice en el interior de una disciplina y que siempre está ante el peligro de otras formas de decir, de concebir y practicar la realidad.





Sobre la ineludible presencia de la mentira en los hilos que tejen las formas que va adquiriendo lo social, nos encontramos con la omisión sociólogica, con su silencio ante esta dimensión constitutiva de lo social. Independientemente de las razones de este silencio, su omisión nos remite a un esquema, a una disciplina concernida en mayor medida por lo evidente —en sentido lato— que por lo invisible o lo inaudible; concernida, en definitiva, por la realidad constituida, más allá —o más acá, por ser más precisos— de la realidad y sus elementos constituyentes. La realidad se manifiesta exclusivamente, de ese modo, en su tangibilidad, en tanto que manifestación autorreferencial que revela, convenientemente elucidada, su verdad. Empero, la mentira, como ya hemos sugerido, habita en un espacio social poroso, liminal, inmanente al vínculo comunicacional e inaprehensible si nos detuviéramos únicamente en las dimensión más palpables de lo social, lo que comporta consecuencias epistemológicas y metodológicas —desde la propia focalización y delimitación del sujeto/objeto social— si nos centráramos exclusivamente en el plano del discurso. La mentira dota de congruencia, establece relaciones e inaugura recorridos discursivos al tiempo que limita otros. El modo en que se tejen y entreveran los distintos materiales de la experiencia va confiriendo forma a la propia existencia y, así, la mentira deja de ser una mera dimensión accesoria y/o contingente de lo social, un elemento del cual podríamos prescindir —una excrecencia, una desviación, actitud indeseada, con tintes morales—, para erigirse en uno de los pilares determinantes de la posibilidad misma del vivir con otros y junto a otros, hasta devenir la condición misma de la posibilidad de la coexistencia.





Frente a este silencio, Simmel nos dirá que “la sociedad humana está condicionada por la capacidad de hablar; pero recibe su forma –lo que, naturalmente, sólo se manifiesta aquí y allá- por la capacidad de callar” . Entre lo que se dice y lo que no se dice, lo manifiesto y lo oculto, lejos de trazarse una férrea línea divisoria, opera un movimiento ininterrumpido en el que el sentido, la identidad y la relación con los otros adquiere una forma determinada y fluctuante, que contiene tanto lo que se dice como lo que no, el plano y su correspondiente contraplano, en intrínseca correlación. Y, así, una sociología de la mentira debería no sólo enfatizar la ineludible presencia e importancia de la mentira sino también ahondar en las prácticas sociales desencadenadas a través de la mentira, en las formas que adquiere la mentira misma.