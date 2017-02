Este chico gastó más de $80.000 dólares para parecerse a Britney Spears

Hay personas que por su afán de estar cerca de sus ídolos hacen cosas insólitas. Sin dudas, este es un claro ejemplo de las veces que los fanáticos van demasiado lejos y ponen en riesgo su vida.

Bryan Ray, es un muchacho de 31 años, que como muchas otras personas está obsesionado con Britney Spears. Pero su obsesión y fanatismo llega a lugar antes impensados para otros fans, ya que se ha realizado más de 90 cirugías para modificar su rostro, y así parecerse a la Princesa del Pop, su máxima ídola.

Este hombre, lleva años realizando este proceso de transformación, ya que cuando apenas tenía diecisiete años decidió que quería parecerse a ella sin importar lo que se necesitara para lograrlo. Durante todos estos años, Bryan ha gastado más de U$D 80.000 en cirugías plásticas que incluyen una rinoplastia, modificaciones dentales, remoción láser de vello, relleno de labios, inyecciones de Botox y mucho más.

Y como si todo ese dinero que ya lleva gastado fuese poco, dentro de su presupuesto mensual Bryan destina U$D 500 para comprar cremas y lociones que mantengan su piel joven. “Amo hacer modificaciones a mi cara y cuerpo con el arte de la cirugía plástica, rellenos y otros incontables procedimientos cosméticos. Desde que era joven había algo sobre Britney Spears y sus cualidades que me hacían pensar que era el paquete perfecto. Yo estaba obsesionado, veía todas sus entrevistas, aprendía todas sus coreografías y pagué para tener la misma sonrisa perfecta, sentía que durante ese tiempo éramos muy parecidos”, confesó Ray a DailyMail.com.

“Al principio, trataba de verme como Britney Spears, los cirujanos que diseñaron mi sonrisa me preguntaron cuál quería y yo quería basar la mía en la de ella. Ahora con mi apariencia, quiero entrar en el modelaje, amo imitar a Britney Spears así que quiero seguir haciendo eso y ver a dónde me lleva”. Y agregó “Una de mis principales metas es preservar mi juventud tanto como sea posible, no quiero ningún tipo vello facial o corporal que me envejezca. He evitado por completo las arrugas, el Botox ha sido mi mejor amigo a lo largo de este proceso para prevenir el envejecimiento, incluso ahora la gente piensa que soy más joven de lo que soy”.

Pero la realidad, es que no se parece en nada a Britney, incluso muchas personas aseguran que tiene un mayor parecido con Justin Bieber o Miley Cyrus que con la Princesa del Pop, y la verdad es que estamos totalmente de acuerdo. Lo que todavía no podemos creer, es que haya gastado todo ese dinero y que no se parezca en nada…