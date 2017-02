La CGT ratificó el paro: "El gobierno se puso en contra de la gente que trabaja"

Uno de los tres secretarios que conducen la CGT, Carlos Acuña, consideró que el gobierno de Mauricio Macri se pone "de lado de los patrones". Además criticó los dichos del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que calificó como un "paro político" la medida dispuesta por la central obrera para la segunda quincena de marzo.

"Parece que Dujovne nació de un repollo, lo pusieron los que ganaron las elecciones y las elecciones se hacen con política. Se firmó un acuerdo antidespidos y no se cumplió. Ahora atacaron un aumento salarial de los bancarios. No cumplen nada, todo lo que es para los trabajadores lo bombean", opinó Acuña en declaraciones radiales y agregó: "Ya cobró un sueldo y todavía no hizo nada, solo hablar mal de los trabajadores".

Respecto al tope de 17% de aumento salarial en el caso de las paritarias de los estatales, adviritó: "Nosotros no le vamos a poner techo, vamos a discutir en la realidad, no en lo que el Gobierno diga".

El sindicalista también habló sobre la flexibilización laboral y aseveró que "ellos están en esa línea para atacar a los convenios colectivos de trabajo. Es claramente un gobierno que se puso de un lado: en contra de la gente que trabaja", concluyó.

Fuente: DERF