Julieta Prandi confesó sus secretos para tener una figura espléndida

Julieta Prandi disfruta de una gran presente en Pinamar veraneando con su familia y también, trabajando en el restaurante del que son dueños con su marido, Claudio Contardi, en la ciudad balnearia. Por supuesto que, sin olvidarse del cuidado de sus hijos, Mateo, de 6 años, y Rocco, de 1.

En este entorno de playa y familia, Ciudad.com entrevistó y fotografió a Julieta Prandi, dueña de un cuerpo escultural, quien posó en malla enteriza negra a tan sólo un año y medio de ser madre por segunda vez.

Cuando le preguntaron sobre su secreto para mantenerse en forma, la bella modelo reveló: “Como sano. No hago mucha dieta, pero sí balanceo los alimentos. Si un día me doy el gusto de comer un panqueque con dulce de leche, frutillas, crema, o lo que quiera, al otro día, seguramente, voy a comer un muslo a la plancha con ensalada. Y también entreno. Para mí, la clave es entrenar y comer sano”.

Luego, en cuanto al paso del tiempo, Julieta Prandi confesó: “Creo que me voy amoldando a la edad que tengo. Tengo 35, y me gusta haber llegado a la edad que tengo bien, saludable; ver mi cara. Reconocer el paso del tiempo es la experiencia, es la vida”.

“No estoy a favor de modificarte toda tu cara, todo lo que sos vos. Pero si alguna cirugía, en algún momento, te resulta reparadora o modifica algo que necesitabas realmente, no estoy en contra. Lo que no me gusta es el exceso de cirugías”, aseguró la modelo.

También hubo tiempo para hablar de la maternidad, la conductora y actriz reflexionó: “Tener hijos es el privilegio más grande que puede tener una mujer… Hoy mi presente son estos dos hijos hermosos, maravillosos, que me llenan toda mi vida y mi tiempo. No me imagino con uno más”.

Por último, Julieta Prandi contó la clave para ser feliz en pareja: “Con Claudio somos muy compañeros. Creo que la base de la pareja está en el dialogo y en buscar los momentos para estar con el otro”.