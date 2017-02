La pasión oculta de Nazareno Casero por un riesgoso deporte

Nazareno Casero tiene una pasión oculta pro un llamativo deporte, la apnea. También conocido como buceo libre, consiste en sumergirse a gran profundidad controlando la respiración, sin usar tubo de oxígeno. “En este deporte, para llegar a la cima tenés que ir a lo profundo”, dice.

“Mientras más abajo vas, más riesgoso es. Y por eso tenés que permanecer ahí menos tiempo, ¡justo cuando más querés estar!”, dice Nazareno Casero sobre el deporte.

La idea es sumergirse todo lo que sea posible, sin más ayuda que unas patas de rana y unas antiparras. Aquí no hay tubo de oxígeno alguno: se trata de suspender la respiración. Tomar tanto aire . “Es la manera más accesible de bucear porque lo hacés con tu propia autonomía. El asunto es que al no tener lastre, al no tener peso, gastás mucha energía bajando porque sos como una boya, hay una tendencia a flotar, y vas en contra de eso”, cuenta el actor.

Nazareno Casero en sus ultimas vacaciones llego a bajar 10 metros, muchísimo par aun ser humano. “No es la profundidad a alcanzar, sino el tiempo que podes permanecer abajo del agua. Estar diez, doce, quince metros abajo, pasando minutos, me resulta muy tentador . En Panamá estuve un minuto y algo, muy poquito. Si estoy quieto aguanto más. Tenés que concentrarte bien y bajar las pulsaciones. La próxima vez voy a ir más preparado para disfrutarlo realmente”.

“Sí, es un deporte complejo. Además entrás a un mundo donde jugás totalmente de visitante: todo pincha, todo corta, todo te ahoga”.

“No quiero ir al límite real del ser humano. Quiero boludear abajo del agua y divertirme. Mi padre siempre me habló de los riesgos. Igual, lo veo menos peligroso que ponerme a hacer motocross…”, “Por suerte en este deporte no existe una edad: no es que perdiste el tren de los 15 años y ya no podés ser futbolista. Y con mi padre siempre hablamos de que nos debemos ahora hacer alguna de esa, ahora que estamos grandes los dos…”.