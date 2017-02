Inseguridad en Rafaela: Castellano y Pullaro se pasan la pelota

Decir “Rafaela ya no es lo que era” en materia de inseguridad es como decir “es el cambio climático” en medioambiente. Sin embargo, por impericia o inoperancia, muchos funcionarios utilizan estas repetidas frases cuando se los consulta sobre alguna de las problemáticas en cuestión. En inseguridad, Castellano y Bonafede, por un lado y Pullaro junto a Bottero por el otro ya no hacen circo, pero el flagelo sigue al orden del día.

La visita del Ministro de Seguridad de la Pcia, Maximiliano Pullaro, a Rafaela hace algunas semanas atrás con el fin de entregar 8 camionetas 0km para la Unidad Regional V volvió a encender rispideces entre el gobierno provincial y el municipal. Quizá hubiera sido un buen momento para apaciguar los problemas de las inundaciones el hecho de anunciar nuevos vehículos para recorrer las calles de Rafaela y la región. Pero los pases de facturas entre los funcionarios generó nuevamente que se despierte la polémica respecto a la situación de inseguridad que se vive dentro y fuera de los hogares de nuestra ciudad. Por otra parte, despertó la duda de los vecinos, que primero festejaron la entrega un tanto distraídos, sobre la incógnita de si realmente se ayuda a combatir la inseguridad la entre de 8 (ocho) vehículos para nuestra Unidad Regional policial. El cuestionamiento en este sentido va de la mano con las dudas que se tienen en la formación de los uniformados que recorren todo el territorio provincial, ya que se podría con 1millón de policías pero si son sometidos a una formación de un par de meses y, luego, a una vida donde escasea el equipo y los materiales necesarios para sus actividades de nada serviría semejante cantidad de uniformados. Seguramente muchos se apenaran al notar que no alcanzamos dicha cantidad de uniformados pero sí tales condiciones de trabajo. Tampoco sirve enviar vehículos si a los factores antes mencionados se le suma que terminan siendo utilizados al fresco de una sombra con el aire acondicionado a toda marcha y, a veces, tardando varios minutos (¿horas?) en llegar al lugar donde mediante llamado se solicitó su asistencia. Ni hablar del enfurecimiento del eventual damnificado cuando, por fin llegados, los efectivos le responden “no podemos hacer nada” para resolver su problema.

Pullaro aseguró en Rafaela que “"Nadie puede hacerse el desentendido con lo que sucede en materia de seguridad" generando, aparentemente, malestar en el Dr Bonafede quien en ese momento reemplazaba a su dirigente, Luis Castellano, en la intendencia. Ya en diciembre pasado el propio Castellano se había mostrado disconforme con las reuniones llevadas adelante con el Ministro Pullaro y ahora Bonafede le atribuyó acusar solamente a los funcionarios de Rafaela los hechos delictivos que suceden, a la vez de tildarlo implícitamente de mentiroso al citar que “no cumplió las promesas que hizo hacia Rafaela”. Más allá de la entre de vehículos, Bonafede sintió que cuando Pullaro “agarró el micrófono no empezó a dar una clase de lo que es inseguridad y lo que deben hacer los Estados municipales” y todos sabemos cómo se pone Bonafede cuando le quieren marcar el camino. A todo esto y mientras las acusaciones debidas por la nefasta situación que se vive en Rafaela ninguna respuesta llegó al vecino, esa persona que trabaja todos los días y que sólo quiere poder circular en paz en la vía pública y descansar tranquilo en su hogar. Nos siguen robando y matando dentro y fuera de nuestras casas y así puede verlo usted mismos alrededor de sus amistades y familiares. Si tiene la suerte de no haber sido víctima y no tener algún ser querido en tal condición (situación que prácticamente es imposible de encontrar en Rafaela) puede tomar cualquier medio local y dar cuenta de la situación que vivimos.

Bottero salió a defender a Pullaro de las críticas de Bonafede y hasta del Jefe de Gabinete, Eduardo López, en su contra pero tampoco basta. El tema narcotráfico y drogas en Rafaela, no se toca. Se compromete a acompañar los pedidos del municipio pero, mientras tanto, ni del oficialismo ni de la oposición se eleva un proyecto superador para ayudar a paliar los efectos causados por la presencia de decenas de delincuentes alojados en nuestra ciudad. Hubiera preferido citarlos como “escondidos” en Rafaela, pero hoy tienen la libertad de hacer y deshacer sin muchas limitaciones, más aún cuando muchos vecinos ve a ladrones y policías como “todos amigos”.

Sólo resta que los Concejales y los funcionarios municipales, con Castellano como Capitán, hagan honor – por lo menos en esta materia – a sus sueldos, devolución de ganancias y al cobro del bono de fin de año que tanto les preocupó.