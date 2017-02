12 trucos para que tus fotos de Instagram sean más lindas

Muchas veces no entendemos por qué las fotos que quitamos no son nada parecidas a las celebrities que seguimos. En esta nota entérate qué te falta por saber.

Es hora de saber qué estamos haciendo mal a la hora de hablar de Instagram. Te revelamos 15 tips que te harán empezar a ser un verdadero instagrammer.

1) Saca cada foto de tu comida gourmet desde arriba, casi a 3 metros de distancia.

2) Usa la luz natural lo más cotidianamente posible para que la calidad de la foto sea mejor. Incluso si estás dentro de una casa, trata de que sea cerca de una ventana.

3) Si quieres sacar foto a tu plato en un lugar oscuro, usa la linterna de otro celular para alumbrar. No uses el flash de la cámara.

4) Trata de que tus fotos tenga color azul. Un estudio revela que las fotos en las que predominan los colores cálidos, reciben menos likes.

5) No edites demasiado tus selfies. Las fotos de tu cara son un 30% más proclives de recibir “me gusta”, pero asegúrate que luzca como verdaderamente eres.

6) La aplicación Iconosquare te dirá cuándo es el mejor momento del dia para publicar, dependiendo de los seguidores que tengas.

7) Enfócate en un objeto específico con el enfoque de tu cámara, no con el de Instagram.

8) Cuando elijas un filtro, trata de que sea lo más bajo posible. Porque más, en este caso, hará que tu foto luzca falsa.

9) Utiliza hashtags en Instagram, lo que hará que crezcan las chances de que seas visto, pero no te abuses.

10) Cuando fotografías algo en luz baja, trata de que la función HDR esté prendida. Tendrás una imagen mejor vista.

11) Cuando quieras sacarle una foto a algo particular, sostiene tu teléfono de manera perpendicular al objeto que estás sacando.

12) Lo mejor sería que no uses filtro y uses las opciones de edición como brillo, contraste, saturación, etc.