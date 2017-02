Esta madre disfraza a sus hijas mellizas como celebs

Katie Stauffer es la madre de unas mellizas de casi dos años, llamadas Emma y Mila. Ellas nacieron el 31 de Octubre, por lo que era el destino que ellas enamoraran a todos en las redes con sus divertidos disfraces.

Desde el momento en el que su madre comenzó a compartir fotos en Instagram de ellas dos disfrazadas, Emma y Mila se han disfrazado de Hillary Clinton y Donald Trump, Kim y Kourtney Kardashian y hasta Barb y Eleven de la exitosa serie ‘Stranger Things’.

Kim y Kourtney Kardashian

Barb y Eleven de Stranger Things

Stauffer, reveló que no gasta más de U$D 45 en cada outfit, pero aseguró que es todo un reto tomar la foto perfecta “A veces tengo porblemas para que las niñas se queden quietas en un luga. Pero ellas nunca protestas o dice, ‘No queremos hacer esto,’ ¡porque sólo tiene 1 año y medio! Les gustan mucho las pelúcas y ese tipo de cosas gracias a ‘Enredados’. Ellas creen que son Rapunzel.”

Piper Chapman y Galina Reznikov de Orange is the New Black

Y si bien nunca hicieron mayores berrinches, la madre reveló que Mila se negó a usar pantalones cuando la disfrazó como la candidata del partido Demócrata. “Intento no presionarlas a hacer cosas, por lo que le dije ‘Está bien, lo haremos en un vestido’, a pesar de que Hillary nunca usa vestidos.”

Hillary Clinton y Donald Trump

Miranda Sings

Stauffer, que en total tiene 5 hijos junto a su marido Charley, Kaitlin de 13, Charles y Finn de 9, y Mila y Emma de 23 meses, tiene un blog sobre la crianza de los niños llamado Over Our Wall.