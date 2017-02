Feroz ataque a Concejales de Gálvez

La agresión provino de parte de sindicalistas municipales presididos por Américo Barrios. Causaron destrozos en el Concejo y agredieron físicamente a los presentes. Por el hecho no hay detenidos

“Una historia que uno por ahí lo ve en televisión. Jamás, jamás, jamás imaginé que íbamos a vivir una cuestión así” fue el resumen de Oscar San Martino, Concejal por Cambiemos al aire de Radio Uno 101.3 tras recordar la fatídica noche del miércoles.



Eran alrededor de las 20 cuando los Concejales de disponían a desarrollar una sesión extraordinaria a fin de oponerse al veto del Intendente del proyecto presentado de congelamiento de vacantes municipales por la crisis económica que atraviesa el Municipio.



“Bastante tiempo antes el núcleo duro del sindicato empezó a merodear con bombos, con redoblantes, con cánticos”, relató San Martino. Era tal el clima de tensión que los concejales pudieron ingresar al recinto después de bastante tiempo de intentarlo y junto a custodia policial.



A poco de iniciada la sesión los manifestantes cortan la luz del recinto y por mayoría de votos se decidió convertirla privada. “Prácticamente no se podía hablar. Había golpes contra las puertas, había gritos, insultos”, recordó. Tras la exclusión de público presente, “se desata la locura” y los manifestantes rompieron las puertas, los vidrios y arrojaron gas pimienta adentro de la presidencia del Concejo.



Como si esto fuera poco, “ingresa rompiendo una puerta el Secretario General del Gremio, Américo Barrios y toma una mesa, la levanta y nos la tira encima de la Presidenta del Concejo, de otro concejal que estaba ahí y mío”. Este lamentable hecho provocó la descompensación de la mujer que debió ser socorrida por los bomberos. Una vez que los oficiales lograron retirarla del recinto, se tardó 40 minutos en que la ambulancia pudiera partir hacia el SAMCO local ya que los manifestantes impedían su paso.



Óscar San Martino se encuentra en silla de ruedas ya que padece cuadriplegia, por ello fue uno de los últimos en dejar el lugar ya que debieron limpiarlo de vidrios para que pudiera circular en su silla de ruedas.



Si el relato de lo sucedido parece de película, se torna más increíble cuando el saldo de detenidos por semejante atropello es nulo.



Ante este repudiable hecho Claudio Leoni, máxima autoridad sindical de FESTRAM, no se comunicó con los agredidos según informó San Martino; a pesar de haber sido notificado de lo ocurrido en la inmediatez de los hechos.



Por su parte, el Intendente de Gálvez Mario Fissore (PJ-FpV), “recién se comunicó al rededor de las 11 de la mañana con el Concejo. Y no lo hizo conmigo, lo hizo con la Secretaria”.



Ante lo ocurrido, el próximo miércoles se llevará adelante una marcha en repudio a estos hechos de violencia.

Fuente: Agenciafe