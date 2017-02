Sergio Massa: "Este Gobierno no mira a la clase media"

POLÍTICA 03/02/2017 Daniela MERCADO

El líder del Frente Renovador contó que durante sus recorridas este verano “la preocupación se percibe porque la plata no alcanza y no se sabe el rumbo del país”. Y habló sobre la cuestión del ingreso de inmigrantes: “En cualquier país del mundo una persona con antecedentes, no entra”