Macri y la crisis del fútbol: No sé cómo va a terminar

El presidente Mauricio Macri cuestionó hoy a la dirigencia del fútbol por "seguir dando vueltas" sin reformar los estatutos como exige Fifa para elegir autoridades "con transparencia" y admitió que no sabe "cómo va a terminar" la situación en la AFA, que tiene frenado el comienzo de los campeonatos.



"Pasan los meses y siguen dando vueltas, siguen sin aprobar la reforma que pide la Fifa, con lo cual no sé cómo va a terminar, no sé cómo va terminar, lo lamento", sostuvo Macri en una entrevista con Canal 3 de Rosario, en la que confirmó que recién cuando se cumplan las exigencias de Fifa el gobierno nacional pagará el resarcimiento por el fin del Futbol para Todos.

Macri exigió que el futbol debe "pagar impuestos" y "reorganizarse" como lo hicieron otros países de Sudamérica y Europa que lograron tener una "una liga profesional" de "calidad".

Macri, quien llegó a la política por el trampolín que significó ser presidente de Boca Juniors, señaló que ya entonces propuso una "profunda reorganización" por un fútbol "caótico, lleno de problemas y de corrupción" que llevaba a clubes hacia crisis financieras "convocatorias y quiebras".

"Todo sigue igual. Ese sistema caótico era conducido por una persona, que era Julio Grondona, que a su manera iba siempre encontrando un parche y cuando Julio Grondona salió de la escena empeoró y Fifa tuvo que intervenir", sostuvo el jefe del Estado.

Macri dejó en claro que no tiene en claro cuándo comenzará el torneo.

"Las posición del gobierno es que el fútbol tiene que reorganizarse, pagar impuestos, organizar espectáculos deportivos sin violencia, el Estado colaborará en esa parte que le corresponde, una enorme tarea en el combate a las barras y la violencia y tiene que elegir sus autoridades pero bajo un esquema de transparencia", dijo.

Y agregó: "no siento que en eso se haya avanzado…Que hay asamblea, para aprobar esas cosas, ojalá sea así". Ratificó que Fútbol para Todos llegó a su fin: "les anunciamos el año pasado que el fútbol dejaba de ser un instrumento de la política como fue en el gobierno kirchnerista, que nos retirábamos y que debían consensuar un acuerdo con empresas privados. Pasaron los meses y siguen dando vuelta", sostuvo el mandatario.

El gobierno exigió a la dirigencia que modifiquen estatutos y la creación de una Liga Profesional para hacer el pago final de 530 millones de pesos a modo de resarcimiento por el fin del contrato de FPT.

Fuente: La Voz del Interior