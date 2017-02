¿Y Kourtney? Scott Disick, in fraganti con una rubia en una piscina

La historia se repite, se repite, se repite y no sabemos cuando Kourtney Kardashian le va a poner un punto final a su tortuosa relación con Scott Disick, el padre de sus tres hijos.

Aunque se rumoreaba que habían retomado su vínculo que se inició allá por el 2007, luego de su viaje de trabajo a Costa Rica, fue visto con una mujer.

"Kourtney tiene el corazón roto y siente que Scott jugó con ella por millonésima vez, y ya se cansó", dijo una fuente de HollywoodLife.com.

Una vez que grabó las escenas del reality familiar Keeping up with the Kardashians, volvió solo a los Estados Unidos, antes de la morocha y sus hermanas, y al día siguiente apareció en Miami con una modelo con curvas seductoras y cabello rizado llamada Jessica Harris.

Los paparazzi lo fotografiaron muy bien acompañado desde una piscina en plena sesión de besos y abrazos. ¡Epa!