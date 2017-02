Francisco Delgado presentó a su novia: "Tiene todo lo que le falta a Barby"

Francisco Delgado se encuentra atravesando por un momento bastante conflictivo con Barby Silenzi. La morocha insiste en que el modelo visite a su hija Elena y recurre a los medios para protestar por el presunto desinterés del muchacho, quien acaba de presentar a su nueva pareja.

"Conozco a 'Lu' hace 8 años de Río Negro. Yo organizaba desfiles allá y cuando la convocaba, me decía que no. Fue Reina en la Fiesta de la Vendimia 2011 y hoy trabaja en la Defensoría del Pueblo de General Roca. Siempre me gustó, pero no me daba bola. En agosto, nos reencontramos y empezamos a salir. Me enamoró porque tiene todo lo que le falta a Barby", disparó para la revista Caras.

Lo cierto es que Francisco tiene sus propias excusas para explicar la mala relación que lleva con Barby: "Siento que su odio para conmigo nace también de mi genial relación con 'Gise' (Bernal). Creo que si mañana volviese con Barby, sería el mejor papá del mundo para ella", tiró.

Luego, adicionó otra de las razones que generarían malestar en su trato con Silenzy: "Desde que se enteró que estoy en pareja, me inició una guerra. Es mentira que no tuve intención de pasar las fiestas con Elena. El 24 quise llevarme a la gorda a Río Negro con mi familia y me dijo que no podía porque debía amamantarla. Y el 31 a la noche le propuse pasarlo en Buenos Aires con mi hija y también se negó", remarcó.

"Cada vez que quiero ir a ver a la nena a Mar del Plata, donde Barby está haciendo temporada, la excusa es que sólo la puedo ver delante suyo, no me la puedo llevar unas horas como cualquier padre separado. Es injusto, porque a mí me corresponde estar un tiempo a solas con mi hija", concluyó al respecto.