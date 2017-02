Ya rige el sistema "transparencia de precios"

Entró en vigencia el régimen de "transparencia de precios" impulsado por el Gobierno nacional que obliga a los comercios a diferenciar el pago de contado y en cuotas.



En este marco, un comerciante dijo: "Hay muchas dudas sobre todo en los clientes. A nosotros no nos cambia como vendedores, pero el cliente se encuentra con etiquetas a las que no estaba acostumbrado a ver y ahí comienzan las consultas sobre por qué hay tantos intereses y por qué hay tanta diferencia de precios.



"A esta empresa no le afecta mucho la medida porque siempre tuvo la política de tener un buen descuento al contado", sostuvo.



Y opinó sobre la medida: "Me parece buena sobre todo para esos comercios donde siempre comprar con tarjeta y efectivo era lo mismo".



Y aclaró: "Eso no significa que te estaban regalando el interés sino que cuando pagabas de contado te estaban comiendo un margen extra para solventar quizás el otro. Por ejemplo: Ibas a comprar una remera a 800 pesos y terminabas comprando con tarjeta porque no te hacían descuentos en efectivo"



"Ahora a lo mejor se consigue más barata pagando al contado", expresó.



Respecto al descuento que intentan promover: "Se va a bajar más o menos el mismo porcentaje de recargo que tenían las tarjetas. Los descuentos deberían andar entre un 10 y 20%", concluyó.

Fuente: Cadena3