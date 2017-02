Joven denunció a rugbiers por violación

Una joven mendocina de 24 años denunció en diciembre pasado haber sido abusada por cuatro rugbiers. En las últimas horas se decidió a romper el silencio. La joven, que practica el mismo deporte que los acusados, aseguró que el hecho ocurrió durante el festejo por el título que el equipo masculino de la Unión de Rugby de Cuyo obtuvo en el Seven de la República, en Paraná.

Ella asegura que no recuerda lo que pasó, que perdió la memoria y que pudo reconstruir los hechos de aquel 22 de diciembre pasado gracias a los testigos. “No entendía por qué no podía acordarme de nada. Pensé que no podía haber tomado tanto como para no recordar", aseguró según DyN.

“Lo último que me acuerdo es que vino uno de los entrenadores y me dijo: ‘¿No vas a bailar este tema que es el tuyo?’. Así que charlamos, le enseñé el pasito y me acompañó a bailar en la ronda. Alguien me convidó un trago toc toc y después otro chico me preguntó qué estaba tomando y le dije que un daiquiri de frutilla, por lo que me trajo uno. Ahí estuvo mi error, en confiar en lo que me convidaron”, relató a un medio mendocino. A partir de ese momento todo se nubló en su memoria.

Sin poder recordar que había ocurrido la noche previa, ya en su trabajo, tuvo el primer síntoma. "Cuando fui al baño sentí un dolor en la vagina. Además, una amiga y mi hermana me llamaron y me hicieron la misma pregunta: ¿Qué onda? ¿Es verdad que te acostaste con cinco? Les respondí que no, que era imposible", contó la víctima.

La sorpresa por los dichos y comentarios que le llegaban el día después del lamentable hecho, más su preocupación y la desesperación que le generó lo ocurrido, la descompusieron y comenzó a vomitar.

Si bien luego de la denuncia en la Oficina Fiscal Nº15 el Cuerpo Médico Forense aplicó el kit de emergencia para casos de violación, los médicos no pudieron determinar que las lesiones hayan sido por el uso de la violencia física. Sin embargo, sin darse cuenta, la joven podría haber consumido burundanga, la cual vulnera la voluntad de la víctima y hace que la violencia por parte de loa agresores no sea necesaria ya que la víctima no tien capacidad para oponer resistencia alguna.

Aunque con los primeros análisis de sangre no se comprobó el uso de estupefacientes habituales (cocaína y marihuana), y se realizarán nuevas muestras para ver si existen rastros de otras drogas, lo que sí se detectó fue una mancha de semen en el vestido que usó esa noche la chica. Los estudios de ADN podrán develar a quién pertenece. De momento, los cuatro jóvenes fueron imputados este martes por "abuso sexual agravado por acceso carnal y por la participación de 2 o más personas", por lo que se esperan avances en la causa en las próximas horas.