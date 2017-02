El día que Carlotto le pidió a Cristina que no renuncie

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, reveló en una entrevista en el programa Intratabales, que en 2008, tras el conflicto de la 125 y el voto "no positivo" de Julio Cobos le pidió a la por entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner que no renuncie.

Estela de Carlotto agregó que " "Me lo pidieron... no voy a dar los nombres, pero fue tan general que fui. Me recibió. Sabía que estaba apurada. Le dije: 'No te voy a ocupar mucho tiempo, pero te voy a decir algo, ni se te ocurra... porque te necesitamos, porque estás haciendo las cosas bien, porque no vas a estar sola, vas a estar con nosotros y te van a acompañar los 30 mil desaparecidos".