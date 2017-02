Desde la EPE dicen que el nuevo tarifazo eléctrico no va a ser tan grave en Santa Fe

El fuerte incremento tarifario anunciado ayer por el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, no será replicado por la Empresa Provincial de la Energía

El fuerte incremento tarifario anunciado ayer por el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, no será replicado por la Empresa Provincial de la Energía, según lo anunció la propia empresa. De acuerdo a lo que indicó el vocero de la compañía estatal santafesina, Esteban Reza, los porcentajes anunciados por Aranguren solo tendrán incidencia en los usuarios de la CABA y el Gran Buenos Aires. La EPE ya había aumentado las tarifas a partir del 1 de enero, aplicando un 15%, y anticipó que para el segundo bimestre aplicará otro 19,1%, invocando la evolución de costos y su plan de inversiones para el presente año. Ahora, volvería a disponer un incremento -aunque no en la proporción correspondiente a Buenos Aires- en razón de que uno de los rubros que componen la estructura de costos de la EPE es la compra de energía mayorista, que tendrá incrementos según lo dispuesto por el Gobierno nacional.

"Estamos muy lejos de esos números y ni siquiera tenemos que prestarle atención para evitar generar confusiones", dijo Reza, secretario de prensa de la empresa proveedora del servicio, respecto al incremento anunciado por Aranguren, que oscila entre el 68 y 148 por ciento.

En ese sentido, Reza explicó que esos incrementos afectan al Area Metropolitana de Buenos Aires (Amba), por lo cual no deben tomarse como parámetros para trasladarlos a la provincia. "Esos anuncios que rondan el 68 y 148 por ciento hay que descartar concretamente porque son para las empresas privadas, Edenor y Edesur", indicó, en reclaraciones a radio LT3.

A su vez, señaló que uno de los tres componentes con los que se elaboran las facturas de la EPE corresponden a la compra de energía. "Es el que nosotros vamos a evaluar", sostuvo.

En tanto, anticipó que sobre el final de la semana la EPE tendrá precisiones en cuanto al aumento que sufrirá la tarifa eléctrica para usuarios residenciales.

Los anuncios de Aranguren

Ayer, en Buenos Aires, el ministro de Energía Juan José Aranguren confirmó un aumento de entre el 60 y el 148 por ciento para 3 millones de usuarios residenciales de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. Aranguren detalló que el aumento se explica por una suba del 37 por ciento en el precio estacional de la tarifa para todo el país, con la que el Gobierno nacional cumple su plan de reducción de subsidios para "recuperar en la tarifa el costo de generación", y un aumento del 42 por ciento en febrero al valor de distribución. Además, anunció que habrá otros dos aumentos cercanos al 20 por ciento en noviembre y febrero del año próximo, lo que volverá a incrementar la tarifa.

Para explicar el aumento, Aranguren detalló el impacto en la tarifa de los costos de generación y transporte (27 por ciento), distribución (47 por ciento) e impuestos (26 por ciento). En esa estructura, el titular de la cartera de Energía anunció una suba del 37 por ciento en el costo de generación para la tarifa estacional en todo el país, que pasará de 320 pesos a 400 a partir de hoy y alcanzará los 640 pesos en marzo. Ese aumento impacta de la misma forma en todas las provincias y sería el que impactaría en los bolsillos de los usuarios rafaelinos y del resto de la provincia atendidos por la EPE, mientras que el importe final depende de los costos de distribución e impuestos que controlan los gobierno locales, a excepción de la zona metropolitana (donde distribuyen Edesur y Edenor) que es de competencia federal.

El aumento del 37 por ciento en el aumento del costo de generación cumple con el plan del gobierno nacional de reducir el subsidio al consumo eléctrico que se ubicará este año en el 19 por ciento del total y continuará descendiendo hasta 2019, donde el 100 por ciento del valor de producción y transporte será abonado por los usuarios.

La otra porción de la "normalización" del sistema eléctrico que impacta en el nuevo tarifazo corresponde al aumento del valor agregado de distribución, que operan 7 empresas distribuidoras en todo el país, entre ellas la EPE. El secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga, fue el encargo de anunciar el aumento del 42 por ciento en febrero, que termina de completar el nuevo aumento, y anticipó otras dos subas en noviembre (19 por ciento) y febrero de 2018 (18 por ciento). Sruoga aclaró que esas subas fueron autorizadas por el ENRE tras las audiencia públicas del año pasado y que luego de la suba de febrero próximo podrá haber nuevos ajustes para tareas de mantenimiento de las redes de distribución.

Aranguren también anunció un aumento del 38 por ciento para el consumo industrial, que cayó en 2016 por la baja en la producción. El ministro indicó que para las industrias electrointensivas continuará el programa de descuento, pero no confirmó de cuánto sería la reducción de la tarifa que aún está en estudio y que fue del 20 por ciento para 600 empresas durante 2016. "Va a estar sujeto a la eficiencia energética y al acompañamiento de las provincias", advirtió.

Fuente: Diario Castellanos