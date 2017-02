¿Te acordás de la hermanita de Britney Spears? Mirá cómo es su vida hoy

La hermanita de Britney Spears, llamada Jamie Lynn Marie Spears, quedó embarazada durante las grabaciones de la serie Zoey 101 en 2005, y esto hizo que abandonara su trabajo y se dedicase de lleno a la maternidad.

Lo cierto es que la hermana de Britney Spears, se separó del padre de su hija y en 2014 se casó con el empresario y actor de doblaje Jamie Watson, 9 años mayor que ella.

Jamie dejó su carrera como actriz y se dedicó a formar a una familia. “Somos una familia perfecta”, afirmó la hermana de Britney Spears. Además, publicó dos documentales sobre su vida: I Am Britney Jean (2013) y Kamie Lynn Spears: When the Lights Go Out (2016).

Por otro lado, sacó un cd con seis canciones estilo pop country que tuvieron gran éxito entre sus seguidores. “Mis fans han sido un gran apoyo y también han sido muy pacientes. Ellos han escuchado todas mis canciones en youtube y mis shows en vivo. Mis seguidores merecen tener algo materializado que puedan escuchar”, aseguró Jamie.

Está claro, que aunque no es “famosa” como Britney Spears, sus fans le demuestran su afecto constante en cada mensaje que le envían por Instagram.