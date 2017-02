Justin Bieber hace bien en no ir a los Grammys: Selena Gomez y su nuevo novio preparan una sorpresa

La ceremonia de los Grammy 2017 está a la vuelta de la esquina, y es que según el calendario de red carpets, su celebración se llevará a cabo el próximo domingo 12 de febrero en presencia de las estrellas más importantes de la música. Bueno, aunque no todas planean asistir.

Existen reportes que aseguran que la gran noche de la música no contará con la participación de tres de sus grandes exponentes: Kanye West, Drake y Justin Bieber.

De acuerdo a TMZ, aunque el intérprete de Sorry está entre los nominados de la noche en las categorías Mejor Álbum del Año por Purpose y Canción del Año por Love Yourself, no planea asistir ya que "no piensa que los Grammys sean relevantes o representativos, especialmente en lo que respecta a los cantantes jóvenes".

Pero tal vez lo mejor que podría hacer Bieber es quedarse en casa y no asistir a la edición número 59 de los premios de la Academia de Grabación, ya que según se rumora, The Weeknd y Selena Gomez podrían aprovechar esta gran ocasión para hacer su primera aparición oficial como pareja.

Lo de The Weeknd y Gomez ya es un hecho y para nadie es un secreto, de hecho, después de revelar su amor en las calles de Los Ángeles, ambos viajaron a Italia para hacer una especia de tour romántico entre besos y abrazos por Florencia y Venecia. Sin embargo, llegar a la alfombra roja de los Grammys y formar parte de esta celebración musical como pareja, ya hace que las cosas sean mucho más serias.

Según TMZ, el intérprete de Starboy, cuyo nombre verdadero es Abel Tesfaye, ha incluido a Selena como su invitada a la fiesta de Clive Davis que se celebra bajo el marco de los Grammys. Se dice que el equipo de The Weeknd se puso en contacto con los organizadores para abrirle un espacio en la lista a la ex chica Disney.

Además, también se rumora que el cantante de 26 años estaría tratando de hacer que la Academia reorganice los puestos de la ceremonia para así poder incluso sentarse junto a la intérprete de Hands To Myself durante el evento.(eonline)