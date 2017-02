San Lorenzo se aseguró a Belluschi hasta 2019

San Lorenzo se aseguró hoy a Fernando Belluschi, uno de los mejores jugadores del fútbol argentino: firmó contrato hasta 2019 y habló en conferencia de prensa.

"Me siento feliz por haber renovado, estoy contento y agradecido por el trato que me dieron, por eso me quedo en el club", dijo Belluschi, que lleva un año y medio en Boedo con 9 goles en 42 partidos.

