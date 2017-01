Cristina diputada, Scioli senador: El kirchnerismo se rearma para la pelea

Noqueado todavía el peronismo por no poder despegarse del kirchnerismo, el cristinismo decidió encarar su propia estrategia, que además es la que pretende Cambiemos (polarizar).

El intendente de Moreno, Walter Festa, fue concreto: “Cristina tiene que ser candidata, no podemos desperdiciar el liderazgo que tenemos a través de ella. En Moreno la gente la ama a Cristina. Hoy tenemos en este tiempo una gran dirigente que, cuestionada como la intentan cuestionar, ha tenido aciertos. Tiene el poder de la gente y eso no se lo quita nadie”.

Mientras el Grupo Esmeralda (liderado por Florencio Randazzo y Gabriel Katopodis) pide una renovación en el peronismo, desde Fénix piensan seriamente en Cristina Fernández de Kirchner candidata a diputada y Daniel Scioli senador.

Es que dicen que cuando "la jefa" recibió en su casa de Río Gallegos a diferentes integrantes del FpV-PJ de porteño, aclaró: “Cristina expresó que, sin perder la esencia ni la identidad política, hay que convocar con amplitud y pluralidad a un espacio político que sume más de lo que hoy tenemos”, según contó Víctor Santa María, (titular del SUTERyH).

Allí estuvieron también Mariano Recalde, el diputado nacional Juan Cabandié, la ex legisladora Gabriela Cerruti, el ex ministro de Educación Daniel Filmus, Victoria Montenegro y el ex embajador ante el VaticanoEduardo Valdés.

reunion.jpg Reunión del pasado miércoles 25 de enero.

Justamente, el jefe del bloque de Diputados del Frente para la Victoria dio una entrevista a Clarín el pasado lunes 30 de enero y reforzó lo de Festa: "Yo soy peronista y cuando estaba Néstor conducía Néstor y ahora para mi conduce Cristina. Quisiera que fuera candidata. No existe en nuestro país, y lo digo objetivamente, una persona con su capacidad de estadista".

Luego de ponerle "un 8... Pero sobre 100" al primer año de la gestión macrista, Recalde se mostró conciliador: "Trato de no parecer un obcecado opositor. Felicito cuando veo algo que me parece bien. Por eso, aplaudí cuando el Gobierno extendió la AUH a los monotrobutistas o cuando en un primer momento el ministro de Justicia Garavano dijo que la baja de la edad de imputabilidad no se podía discutir en el Congreso en un año electoral".

Fuente: Urgente24