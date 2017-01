Florinda Meza contó por qué no quería tener sexo con Chespirito

Florinda Meza extraña mucho a su esposo Chespirito, que murió el 28 de noviembre de 2014. Vivieron una historia muy intensa y la recordó dando detalles muy íntimos de sus comienzos, cuando se negaba a tener relaciones íntimas.

Ningún santo. Roberto Gómez Bolaños era un picaflor. “Yo no quería tener relaciones con él porque era mi jefe y tenía siete valijas de pasado, muy pesadas, una esposa y seis hijos, pero aparte era mi jefe y yo decía 'esto no se debe hacer porque de pronto te quedas sin el hombre y sin la chamba”, contó la actriz en el programa "Suelta la sopa".

Hasta confesó que el comediante le fue infiel reiteradas veces: “Yo lo regañaba mucho por andar con todas. Hasta lo sermoneaba. Un día en Venezuela que veo salir a la camaera arreglándose, abotonándose. Le dije 'pareces burro en primavera, siquiera selecciona' y ¿sabes qué me contestó? 'ay es que lo pidió como favor'”. ¡Chanfles!

Y agregó: “Le dije que yo no quería ser una mujer más en su vida, de tantas otras, que yo quería ser 'la mujer'”. Sin embargo, ella tampoco tuvo una buena conducta. Quico y La Chilindrina la mandaron al frente en varias oportunidades.

“Me dolió que lastimaran a la primera esposa de Roberto, Graciela Fernández madre de sus seis hijos, porque era integra, católica y era una mujer única. Florinda Meza le quitó el marido a Graciela. Florinda y Carlos Villagrán estaban juntos cuando él andaba con novia, pero no sólo eso, ella estuvo también con el productor del programa, Enrique Segoviano”, aseguró María Antonieta de las Nieves.

Y Quico remató: "Ella me acompañó una vez a buscar mi carro, que estaba en el taller mecánico. Yo estaba en pareja y ella me propuso ir a un hotel. Se me tiró encima".

¡Qué bonita vecindad..!

Fuente: TN