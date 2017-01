Preocupa en Brasil la extrema delgadez de Romario

El ex goleador de la selección de Brasil publicó varias fotos en las redes sociales donde muestra su nueva figura; se hizo una intervención para cuidar su salud

Romario, una de las viejas figuras de Brasil y campeón del mundo en 1994, publicó en las redes sociales varias fotos con un cambio de look. El ex jugador, ya dedicado a la política en su país, despertó cierta preocupación de los hinchas al verse tan delgado, pero explicó en una entrevista con Oglobo la razón.

"Tengo 51 años y puedo decir que nunca estuve tan bien físicamente, ni cuando jugaba. Hace dos meses, el 24 de noviembre, me sometí a una cirugía y estoy bastante saludable, independientemente de lo que las personas hablen", declaró el ex delantero que brilló en Vasco da Gama, Flamengo, Barcelona y Valencia, entre otros equipos.

El actual senador por el Partido Socialista Brasileño sostuvo que el objetivo de la operación no fue para ser "más delgado", sino para controlar la diabetes tipo 2 que padece. "En los últimos meses había empezado a descontrolarse y no conseguía bajarla pese al tratamiento. Se sometió a una cirugía para reducir el tamaño del estómago y reubicar parte de los intestinos, a fin de estimular la secreción de insulina. Un tratamiento que, según publicó el periódico brasileño, es de carácter experimental y no homologado por las autoridades sanitarias de ese país.

"Cuando me sometí a la operación estaba pesando 78-79 kilogramos. Perdí 15 kilos en los primeros 50 días de cirugía y gané un par de ellos en los últimos diez", comentó. "Me hice la cirugía bastante consciente y tranquilo de que el resultado iba a ser el que finalmente fue. Conversé mucho y leí mucho sobre eso y hoy soy un hombre con una mejor salud", manifestó.

Romario debutó en 1985 en Vasco da Gama, desfiló por varios clubes, pero su mejor versión fue en Flamengo, Barcelona y Valencia. O Baixinho, como se lo conocía, marcó 768 goles y no sólo fue campeón del mundo en 1994, sino que ganó dos Copa América y una Copa Confederaciones con su selección.

Fuente: La Nación