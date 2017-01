Bullrich: Argentina no está en condiciones de discutir la despenalización de la marihuana

La ministra insistió también en que los cambios de la ley migratoria es por "seguridad" y no contra los extranjeros

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró anoche que el país "no está en condiciones de discutir si libera o no el consumo" de la marihuana, e insistió en que los cambios de la ley migratoria es por "seguridad" y no contra los extranjeros.

La funcionaria justificó los cambios en la ley migratoria, que prohibirá el ingreso a extranjeros con sentencias firmes, al asegurar que "tenemos una frontera muy amplia que tiene caminos irregulares".

Sin embargo, aclaró que no se trata de una medida contra la inmigración, sino de "seguridad" y agregó: "Nosotros también le exportamos a Bolivia el problema. El año pasado detuvo a 29 argentinos".

En tanto, consultada por TN sobre la posibilidad de despenalizar el consumo de marihuana, consideró que "no estamos en condiciones de discutir si liberalizamos la droga, porque hay muertos detrás" del problema del narcotráfico.

Fuente: La Voz