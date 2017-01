Premios Vos: Flor Vigna fue elegida "Chica del verano 2017"

Y siguió, ante la presencia de su pareja Nicolás Occhiato entre el público: "Soy muy feliz actuando en un escenario, muchas gracias por este premio, no me siento apta para esto, apenas me pongo un taco y me tropiezo, las pestañas se me derriten y se me caen. Gracias a toda la gente que me votó, a todos los periodistas y a mi novio, gracias amor por bancarme en una producción haciéndome la gata, que después llego a casa y me saco el push up. Te amo mucho".