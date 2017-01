"No creo que Macri le pida la renuncia"

La vicepresidenta Gabriela Michetti sostuvo este lunes que "no cree" que el presidente Mauricio Macri "le pida la renuncia" al jefe de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, tras la polémica generada por los dichos del funcionario sobre la dictadura.

"No creo que el presidente (Mauricio Macri) le pida la renuncia al funcionario de la Aduana por eso, siendo además por la confianza que le dio tras ratificarlo en su cargo", declaró Michetti. Gómez Centurión quedó hoy envuelto en una polémica luego de asegurar en un canal de televisión que durante la última dictadura militar no hubo "un plan sistemático para desaparecer personas".



"No me parece que por una opinión personal vayan a sacarlo del cargo", consideró al respecto la vicepresidenta antes de entrar a la Quinta de Olivos, donde el Gobierno mantendrá una reunión con autoridades de la UCR.

El funcionario señaló que el golpe de Estado iniciado en 1976 fue una "reacción absolutamente desmedida, combatiendo un plan de toma del poder", por lo que advirtió que "estamos transmitiendo a una generación con consignas, enseñemos historia".

Además, Gómez Centurión relativizó el número de 30 mil desaparecidos, al plantear que "ocho mil personas muertas, desde el punto de vista social, es espantoso, pero desde el punto de vista histórico, no es lo mismo ocho mil verdades que 22 mil mentiras".

Fuente: Agenciafe