Khloé Kardashian luce IRRECONOCIBLE en una nueva selfie y sus fans la acusan de sobrepasarse con cirugías

De vacaciones en Costa Rica, la mediática publicó una foto pero, si no fuese porque fue publicada en su perfil, nadie se daba cuenta que era ella.

Khloé Kardashian disfrutó el fin de semana en Costa Rica, pasando un verdadero momento familiar, ya que estaban sus hermanas, también Scott Disick, Tyga y Kris Jenner junto con su novio, Corey Gamble.

Por supuesto, se encargaron de documentar todos sus mágicos momentos en Instagram, publicando fotos en bikini, paseos en helicóptero y momentos en la playa. Uno de ellos fue la selfie que decidió publicar Khloé, que, básicamente, no parece ella.

Vistiendo un traje de baño de color amarillo, la mediática escribió “island vibes”, mientras su rostro se dejaba ver totalmente diferente. A juzgar por su pelo rubio, sus fanáticos se dieron cuenta que se trataba de una selfie de su rostro, pero totalmente cambiado.

“Luces tan diferente. ¿Qué pasó?”, preguntó una fanática, sorprendida por el cambio de su rostro. Otra escribió: “OMG. Eres tan hermosa, pero ¿qué ha pasado contigo?”. Los comentarios rondaban todos por la misma dirección: que no era necesario aplicarse tantas cirugías en su rostro, porque ya ni era la misma.

Khloé, tiempo atrás, reveló que no se había realizado ninguna intervención quirúrgica, pero que no estaba en contra de que otros lo hagan. “Cuando te tiñes tu cabello, estás cambiando quién eras, y no creo que haya nada de malo con eso. Creo que las personas deberían hacerse cirugías plásticas o láser si eso es lo que quieren”, explicó.