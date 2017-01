"Yo nunca", el juego que tuvo un desenlace fatal en la "previa" de Venado Tuerto

La muerte de Lourdes Quevedo, la chica que sufrió una descompensación en una "previa" en Venado Tuerto y falleció horas después en el hospital, se encontraba en el marco del misterio y las especulaciones, hasta que el informe forense confirmó que el fallecimiento fue por consumir una mezcla de alcohol y drogas.

En un principio se habló de drogas sintéticas, de excesos desmedidos en esa fiesta llevada a cabo en el Complejo Habitacional "Mateo Fernández", algo que la autopsia ratificó, ya que en el cuerpo de la chica se encontraron restos de "Rivotril, Reynol y Valium".

"No descarto la posibilidad de consumo de psicofármacos. Pero lo cierto es que, a ciencia cierta, todavía no he tenido referencia del consumo de drogas en el lugar", había dicho el fiscal que lleva la causa, Mauro Blanco, en declaraciones al canal TN antes de conocerse los resultados de la autopsia.



El incidente ocurrió poco después de las 3:30 de la mañana. "La chica fue llevada al hospital por unos familiares. Allí hizo un paro cardiorrespiratorio y luego ingresó en coma, en un cuadro agudo del que no pudo salir. A las 20 horas del sábado, falleció", añadió Blanco.



Según comentó el fiscal, había algunos adultos en el lugar, pero, como era de esperar, no participaban de manera activa en la "previa" de los jóvenes.

Blanco informó que a la reunión acudieron unos 20 chicos, de los que se está intentando recolectar los diversos testimonios para tratar de realizar una reconstrucción lo más fiable posible.



De acuerdo con lo dicho por algunos de los testigos, la "previa" se desarrolló como cualquier otra, en la que había abundancia de alcohol y hasta se realizaban juegos con las propias bebidas. "De acuerdo con diversos testimonios, sabemos que la chica ha consumido alcohol, bebidas blancas, mediante un juego de preguntas y respuestas. El que no sabe la respuesta, debe consumir alcohol. Algo así como lo que se ve a diario en las películas", completó Blanco.

El juego al que hizo referencia Blanco es el denominado "Yo nunca": Uno de los participantes reconoce no haber dicho o hecho algo y, aquellos presentes que sí lo hayan hecho deben tomar un trago de las copas.

De acuerdo con fuentes cercanas al círculo íntimo, Lourdes Quevedo no había tomado drogas nunca. Sólo consumía alcohol en alguna que otra fiesta, como la mayoría de los chicos de su edad en Venado Tuerto.



Para el propio investigador, la presencia de drogas en la fiesta pudo incluso haber sido camuflada por un pequeño grupo de los presentes, aún ante el desconocimiento de la mayoría de los jóvenes que acudieron a la previa: "Sabemos que los psicofármacos incluso se pueden hacer polvo e introducir en una bebida, por lo cual sigue siendo muy difícil detectarlo sin los testimonios de todos los presentes", afirmó Blanco.

Hasta el momento, la causa fue caratulada como "muerte dudosa" y se estima que en las próximas horas habrá más precisiones sobre los instantes que antecedieron al incidente de la "previa".

