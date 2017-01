Insólito! El Pepo confesó cómo se le cayó el diente

Con su “cumbia peposa”, el cantante Pepo continúa arrasando en los boliches de todo el país. Luego de estar en el living de Susana Giménez y en la mesa de Mirtha Legrand, ahora estuvo con Verónica Lozano.

Una de las características físicas más llamativas de Pepo es, sin lugar a dudas, el diente que le faltaba cuando sonreía. Pero, ¿qué fue lo que realmente le pasó?

En el programa Cortá por Lozano, Pepo se animó a revelar el misterio: “Estando en un boliche de Tigre, trabajaba ahí de tarjetero hace muchos años, estaba en la oficina y había un mármol. Una persona me tiró un sello, me agaché y le di al mármol con el diente. Me sangraba. Hablaba con la z como Flavio Mendoza. Cada seis meses me doy una vueltita por el odontólogo y me pego uno”.