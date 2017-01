MACRI: CERCA DE LOS NÚMEROS, LEJOS DEL SENTIR DE LA GENTE

Isaias ABRUTZKY, especial para R24N.

Puedo entender a los liberales, a los neoliberales y hasta a los libertarios. Al fin de cuentas uno creció en una sociedad capitalista. Y quien lee a Adam Smith, o a Milton Fridman, entre otros, no puede menos que apreciar la belleza del capitalismo: un ordenamiento automático e invisible que hace que cada uno se beneficie no de la generosidad de los demás sino de su egoísmo y hasta de su avaricia. Y un sistema que pone a nuestra disposición no los bienes que se le ocurre que necesitamos a un burócrata, sino lo que los ciudadanos realmente apetecemos. Y que hace que paguemos barato por ellos, porque si quien nos los ofrece pretende demasiado, aparecen otros a competir, tentándonos con mejor calidad y menor precio.

Además, el capitalismo se impuso en casi todo el mundo. Tanto que un señor llamado Francis Fukuyama, académico norteamericano de prestigio, publicó en 1992, un libro titulado “El fin de la historia y el último hombre”, donde da por terminada la lucha ideológica e instaurada para siempre la economía de libre mercado. Claro, el comunismo acababa de caer, tras las reformas impuestas por Gorbachev y la disolución de la Unión Soviética.

Pero ya antes, mucho antes, el sistema capitalista real había mostrado importantes fisuras, llevando a una creciente participación del Estado en la marcha de la economía y la sociedad. Ocurrió en Estados Unidos, donde las regulaciones son muchas y muy estrictas, y en Europa, continente en el que los Estados -quien más, quien menos, y con mayor intensidad en los países escandinavos- brindan servicios de salud y educativos, y otros muchos, desafíando las formas más puras del liberalismo.

Imbuidos de aquellos principios, que se potencian por la condición empresaria de sus más altos funcionarios, quienes integran la cúpula gobernante en la Argentina se lanzaron a una reforma presuntamente reparadora de las desviaciones que consideran provocó el gobierno anterior, entre ellas una voracidad impositiva que suponen atenta contra la inversión, consumo exagerado que determina desbalances en las cuentas externas, superabundancia de subsidios y programas sociales que derivan en un enorme déficit fiscal, apoyo legal y material a empresas nacionales de sectores que nunca podrían ser competitivos, etc., etc.

El problema con que se enfrentan ahora es que, como sus programas fueron concebidos en laboratorio, entre planillas Excel y presentaciones de Power Point, hay un mundo más allá que les es ajeno. Es el que, fuera de las fronteras, toma decisiones para las cuales el gobierno no tiene un plan B. Y, dentro de ellas, hay una población que en algunos temas rechaza tajantemente las nuevas disposiciones, tanto en materia económica como en otros órdenes. Basta citar como ejemplo el freno judicial a los aumentos desmedidos de tarifas y el reciente repudio mayoritario a la movilidad del feriado del 24 de marzo, que significaron duros reveses para el gobierno.

Un tanto acosados por estas muestras de falta de acompañamiento al orden que se pretende imponer, las huestes oficialistas lanzaron un nuevo giro argumental consistente en descargar las responsabilidades sobre el peronismo. Ahora, es legítimo preguntarse cómo es posible que alguien haya planeado gobernar sin tener en cuenta que -en un sentido amplio- más de la mitad de la población es peronista y/o defensora de las reivindicaciones impuestas por los gobiernos del líder justicialista y algunos de los de su signo. ¿O creyó Macri que con inaugurar una estatua de Perón (más parecida a Domingo Cavallo que al homenajeado) se le iba a acabar el problema?

Recalculando, recalculando, debe insistir con machacona voz hispánica el GPS político de quienes aspiran a sortear con éxito las instancias electorales que se avecinan.